Nástup umělé inteligence Applu utekl. Zahanbit se ale nenechá | e15.cz

Horečka kolem umělé inteligence donutila většinu technologických lídrů ke změně priorit, použití pojmu AI během čtvrtletních hovorů s investory v případě nejúspěšnějších firem na burze vzrostlo meziročně čtyřnásobně. Společnost Apple se v tomto ohledu ale drží při zdi a vypadá to, že při této technologické revoluci zaspala. Není však všem dnům konec, v dlouhodobém pohledu Apple zřejmě uspěje, má k tomu nejlepší předpoklady.

Po vypuštění služby jazykového modelu ChatGPT od společnosti OpenAI musely velké technologické firmy reagovat. Netrvalo dlouho a podobné produkty představila například mateřská společnost Googlu, Alphabet, nebo Meta Marka Zuckerberga. Microsoft se zase rozhodl vsadit vše právě na spolupráci s Open AI, kterou investičně podporoval už v minulosti.

Ve výčtu obvyklých podezřelých, kteří ve většině případů udávají trendy na technologické scéně, chybí výrobce iPhonů z amerického Cupertina. Ani téměř rok po startu mánie kolem umělé inteligence Apple nepředstavil žádnou novou službu, která by dávala najevo, že tuto technologickou revoluci bere vážně. Kromě pokročilé asistence pro psaní, což je sice užitečná, ale nepříliš revoluční služba, bylo dosud v případě Applu ticho.

Vše nasvědčuje tomu, že společnost, kterou řídí posledních 12 let Tim Cook, pracuje na začlenění AI do svých výrobků a služeb. Nicméně zatím upřednostňuje práce na vývoji držet mimo pozornost trhu, ačkoliv se už objevily zprávy o tom, že pro interní účely zaměstnanců Apple vytvořil velký jazykový model podobný Chatu GPT a že na vývoj v oblasti umělé inteligence společnost vydává „miliony dolarů denně“. „Máme tendenci oznamovat věci až ve chvíli, kdy se dostanou na trh. To je náš modus operandi a toho bych se rád držel,“ uvedl v srpnu Cook.

Tento přístup každopádně neznamená, že by se jednalo o chladně promyšlenou strategii. „Panuje kolem toho velké znepokojení a interně je to považováno za dost velkou chybu,“ řekl agentuře Bloomberg pod zárukou anonymity jeden ze zaměstnanců firmy. Vedoucí manažeři Applu zjevně nečekali, že uvedení pokročilých AI nástrojů může znamenat takový přelom v očekáváních zákazníků a investorů.

„Generativní umělá inteligence se rychle stala něčím víc než jen módním slovem a bude mít zásadní význam pro několik příštích desetiletí výpočetní techniky. Apple ví, že si nemůže dovolit zůstat stranou,“ shrnul novinář Mark Gurman. Společnost už dlouhé roky ve svých zařízeních od iPhonů po Macy zapojuje umělou inteligenci a strojové učení, dosud se ale soustředila na prezentaci konkrétních výhod a vylepšení, které to přináší, nikoli na samotnou technologii nebo na vývoj obecné umělé inteligence.

Americká televize CNBC tento přístup označila za „praktický“. „Některé z dalších předních firem zabývajících se umělou inteligencí mají vedoucí pracovníky z akademického prostředí. To vede k důrazu na to, aby svou práci ukázali, vysvětlili, jak by se mohla v budoucnu zlepšit, a zdokumentovali ji, aby ji mohli ostatní studovat a stavět na ní,“ popisuje americké médium. Oproti tomu Apple je produktová firma, která běžně okolo vývoje nových služeb a zařízení tajnůstkáři.

Jak ale upozorňuje server Quartz, žádná jiná společnost nekoupila tolik jiných startupů zabývajících se umělou inteligencí jako právě Apple. Od roku 2017 společnost pod vedením Tima Cooka pohltila 21 mladých firem, které se zabývají různými podobory umělé inteligence, jako jsou například systémy pro samořiditelná auta, analýza videí nebo generátor hlasu. Na tyto obchody vynaložil Apple stovky milionů dolarů, je tak zřejmé, že AI vývoj zcela nepodceňuje.

Stále také platí, že má Apple výrazně vhodné podmínky pro vývoj. Zřejmě jen málokdo má totiž k dispozici takové množství dat, na kterých se mohou modely umělé inteligence učit. Apple zároveň také vyniká výkonem jeho zařízení, která běží na procesorech, jež si společnost vyvíjí sama. Zároveň je nutné zdůraznit, že se Apple v posledních letech prezentuje jako společnost, která chrání osobní data svých uživatelů. Je tak pochopitelné, že dokud nebude tato oblast, která je s AI silně spjata, vyřešena a vedení společnosti nebude mít jistotu, že by případné nasazení umělé inteligence neneselo žádné ohrožení bezpečnosti či soukromí, žádnou velkou revoluci nelze čekat.

Na nějaký velký skok vpřed v oblasti umělé inteligence si tak zřejmě budou muset fanoušci Applu ještě nějakou dobu počkat. Jen na vývoji AI by Apple měl letos podle informací agentury Bloomberg utratit zhruba miliardu dolarů, které zřejmě budou směřovat na vylepšení hlasové asistentky Siri, na rozvoj iOS nebo do implementace AI ve vývojářské aplikaci.

Ačkoliv tedy v současné době v oblasti umělé inteligence hrají hlavní roli jiné firmy, Apple by neměl být odepisován. Technologické i peněžní předpoklady má k dispozici jako málokdo na trhu, bylo by to tedy nepochopitelné selhání, kdyby jediným výsledkem bylo vylepšení našeptávání při psaní zpráv iPhonech. Vzhledem k historii Applu toto ovšem není pravděpodobný scénář.