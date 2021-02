Clubhouse může nahradit rádio, hodnotí známí Češi novou sociální síť | E15.cz

Zeptali jsme se každého z influencerů na tyto otázky:

1) Jak hodnotíte start Clubhouse v Česku a jaké trendy za první týdny pozorujete?

2) Proč vy sám/a jste na síti aktivní?

3) Troufl/a byste si krátce nastínit vaše očekávání, jakým směrem se celá aplikace a „život“ v ní vyvine v nejbližší době?

Pavlína Louženská, marketingová konzultantka

1) Clubhouse drnká na FOMO (Fear of Missing out, strach z propásnutí, pozn.red.). Debaty se nenahrávají, tak jí buď stihnete, nebo ne. Další kývnutí na livestreamy nebo pomíjivý obsah, které nás drží neustále v pohotovosti u obrazovky. V kombinaci s exkluzivitou pozvánek si Clubhouse vybudoval hype nejen mezi marketéry. Silnými hráči jsou ti, kteří si přinesli sledující už z jiných sítí: Dominik Feri nebo Petr Mára, ale současně pomalu vznikají noví infuenceři specifičtí pro tuto síť. S tím, jak roste, se opět Clubhouse dělí na bubliny, které se tolik neprolínají: marketéři chodí do místností o marketingu, teenageři debatují závislosti, startupisté technologie.

2) Baví mě hned několik věcí. Mohu si splnit sen o vlastním podcastu bez tlaku na vyladění úvodní znělky. Zároveň je to pro mě zajímavá možnost prototypovat a testovat formáty, které si potom vlastní podcast nebo článek zaslouží. Do debaty se může přidat kdokoliv a jsou to často spojení, která by mě při psaní scénáře nenapadla, a přitom debatu perfektně doplní. A současně se mi líbí, že díky tomu, že není třeba video, u toho mohu dělat i jiné věci: většinou vařím večeři.

3) Moderace hejtů a dezinformací, objevování relevantních témat a řečníků a monetizace pro ty, co tvoří obsah, či firmy, jsou pro mě tři témata, která se budou objevovat čím dál častěji. To ostatně naznačují i prohlášení Clubhouse týmu. A potom samozřejmě bude zajímavé sledovat klony od Twitteru nebo Facebooku.

Václav Dejčmar, investor

1) Osobně Clubhouse v jeho jednoduchosti považuju za jednu z nejvíc inovativních appek posledních let. Na rozdíl od jiných sociálních sítí je Clubhouse postavený nejen na sdílení informací, ale také emocí. Zatímco v psaném textu emoci dotvoří maximálně smajlík, hlas může působit jako zaříkávání. Mozek mluvenou řeč zpracováná jinak než text. Sdílet přítomný moment s jinými lidmi zjevně baví i spoustu Čechů, proto síť zažívá raketový růst.

2) Clubhouse je v tuto chvíli plný zajímavých takzvaných early adopters, kteří jsou zavření doma a hltají konverzace i na poměrně složitá témata. Dobře vedené diskuze proto obohacují jak hlavní řečníky, tak posluchače, kteří komentují konverzaci nebo pokládají dotazy. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dlouho tato kvalita a aktivní přítomnost nečekaných osobností na Clubhouse vydrží.

3) Až bude na Clubhouse více lidí, obsah většiny konverzací se pravděpodobně posune víc k „pavlači“ a brebentění o vztazích a pěně dní. Ale třeba se pletu. Pokud na platfomě začnou například živě vystupovat hudebníci a nepřestanou se objevovat těžké váhy, jako nedávno Elon Musk nebo Mark Zucekerberg, Clubhouse možná nahradí pro mnoho lidí rádio nebo podcast. S bonusem přímé interakce.

Jan Mühlfeit, kouč a někdejší viceprezident Microsoftu pro Evropu

1) Jsem příjemně překvapený velkým zájmem Čechů o Clubhouse. Ta aplikace je unikátní v tom, že jediný nástroj, který člověk má, je jeho hlas. Musí reagovat okamžitě. Já jsem na to zvyklý z Microsoftu, kdy jsem chodil do velkých mediálních domů jako CNN, CNBC nebo Bloomberg. Tam to bylo všechno naživo, tak jsem se to musel naučit. Jsem příjemně překvapen také kvalitou jednotlivých diskuzí na Clubhouse a i tím, jak v Česku zájem o to dál narůstá.

2) Mám na sociálních sítích více než 100 tisíc lidí, kteří mě sledují, a beru to jako rozšíření toho, co dělám. Když začal na jaře covid, tak jsem začal vysílat na facebooku, instagramu, na youtube i linkedinu živě. Ta videa vidělo přes dva miliony uživatelů. Toho obsahu mám dnes spoustu, ať už o mentální odolnosti lidí, top sportovce, se kterými dělám, manažery i některé umělce. S Katkou Novotnou pak děláme odemykání dětského potenciálu. Mám několik formátů. Taková dvacetiminutá vyprávění a pak se bavíme, to je jeden formát. Pak mám rozhovory se zajímavou osobností, další formát je kniha, která mě ovlivnila, a pak povídání s už zmíněnou Katkou. Na té sociální síti mě udivuje, že jsem schopen do místnosti dostat až 1400 lidí, a to je docela unikátní. Beru to jako rozšíření sociálních sítí a šíření obsahu, co jsem se naučil.

3) Clubhouse je poměrně nový, je tu od jara. Na začátku to bylo zamýšleno hodně pro umělce a lidi z oblasti sociálních sítí. Dnes se rozšiřuje, v zahraničí tam jsou už kluby. Je to dobré na to učit se nové věci a dostat se rychle k lidem, kteří dělají něco podobného. Třeba jsem se spojil s jednou koučkou, která koučuje Azarenkovou a další. Jinak bychom se nepoznali. Ta síť tak spojuje lidi podobných zájmů z celého světa, když se s tím člověk trochu naučí pracovat. Ohledně budoucnosti - marketingově je to zvládnuté dobře, teď na tom zapracují technologicky. Líbí se mi, že ti majitelé si pozvou lidi a každý člověk může říct, co by tam rád viděl, a mají tak okamžitou zpětnou vazbu. Nemyslím si, že Clubhouse převálcuje ostatní sítě, ale je to takový doplněk.

Václav Blahout, marketingový konzultant

1) Jako tábor. První turnus byl skvělý, zajela se kuchyně. Začaly táborové hry. Pak turnus skončil a rozjeli jsme se zpět do domovů. Přijel druhý turnus, větší, silnější. A pak další a další. To jen ve zkratce. Růst už zpomaluje, témata se usazují a diverzita je už tak široká, že jednotlivec zaprvé nevidí vše a ani to neuposlouchá. Ukazují se i první limity. Start to byl ale i z pohledu mediálního výtlaku velmi úspěšný. Stačí se podívat na monitoring prvního týdne. Téma rezonovalo nejen oborovými médii. Česká republika byla zmíněna i v pravidelné místnosti zakladatelů.

2) Když jsem začal s podcasty, začal jsem vnímat zvuk jako další kanál. Clubhouse mi jde na ruku. Video mi není tak blízké, necítím se v něm tak komfortně a články na blogu zase nejsou tak osobní. Clubhouse je kompromis a optimální nástroj pro aktuální situaci. Lepší sociální vazba, zajímavé osobnosti, názory, a to vše v reálném čase.

3) Nerad věštím, v digitálním prostředí nevidím dál než na následující dny. Je jisté, že základna poroste. Nicméně přímý konkurent Twitter Spaces už omezenému kruhu uživatelů zpřístupnil možnost zakládání místností a je otázka, jak rychlá bude distribuce, protože poslouchat už nyní může každý uživatel twitteru na mobilu. Navíc tu nehrozí limit nepřístupnosti pro Android uživatele. Clubhouse už pomohl dalšímu impulsu pro rozvoj zvuku, ale kdo zvítězí i s ohledem na nedávné zapojení Marka Zuckerberga, je i pro mě stále otázkou.