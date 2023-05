Umělá inteligence dobývá Zalando, Zoot nebo Glami. Přináší vyšší tržby | e15.cz

Německé Zalando rozjíždí svého módního asistenta založeného na ChatGPT. Na dotaz sám navrhne vhodné výrobky ze sortimentu platformy. Když se tedy zákazník zeptá „Co si mám vzít na dovolenou v Římě v dubnu?“ asistent zhodnotí, jaké bývá v italské metropoli jarní počasí, a předloží tipy na oblečení. Do budoucna by pak měl umět zkombinovat tyto vstupní informace s preferencemi uživatelů.

První beta verzi by měli mít vybraní zákazníci v Irsku, Německu, Rakousku a ve Velké Británii k dispozici na jaře. Zda ji už teď někteří mají, Zalando neprozradilo, stejně jako to, kdy se nové funkce dočkají klienti v Česku. Nejdříve chce totiž zavést beta verzi do zmíněných zemí a teprve poté ji rozšířit do dalších jazyků.

AI na Zalandu už delší dobu pomáhá vytvářet outfity na základě jednoho produktu, který si zákazník koupil, zařadil do seznamu přání, nebo o něj projevil zájem. Radí také s velikostí na základě zpětné vazby od dalších zákazníků. U vybraného trička se pak objeví upřesnění typu „rozměry bývají spíše větší, tudíž doporučujeme zakoupit o číslo menší velikost“.

Český Zoot už před třemi lety spustil chatbota, který pomáhá zákazníkům vyřizovat jejich požadavky. V posledních dvou letech doporučuje produkty na základě rozpoznání obrázku. „Díky tomu dokážeme nabídnout produkty velmi podobné těm, pro které si přišel,“ vysvětluje ředitel pro rozvoj a zákaznickou zkušenost Zootu Martin Souček. Vloni přibyla hlasově založená umělá inteligence při komunikaci s péčí o zákazníka, do budoucna by se AI měla zapojit do pokročilejšího vyhledávání nebo do zalistování produktů na web.

Lidé podle Součka rozhodně více klikají na produkty, které jim umělá inteligence doporučuje. Rychleji totiž najdou to, co potřebují, a o to dříve dokončí nákup. Chatbot zase ušetří spoustu času oddělení zákaznické péče. „Obecně se tedy vždy jedná o úsporu v nákladech nebo o nárůst v tržbách. Záleží na tom, ve které části procesu technologii využíváme,“ konstatuje.

Vyhledávač módy Glami umělou inteligenci zavedl ve větší míře již v červenci. Data získaná díky AI využívá pro fungování nástroje Kvíz, ve kterém spotřebitelé vyplní svoje preference a nástroj jim nabídne jejich oblíbené značky a styly. Do hledáčku zákazníka se tak mohou dostat i menší značky, které by jinak v rámci klasického prohlížení produktů neměly šanci.

„Umělá inteligence přispívá k rychlejšímu a jednoduššímu fungování platformy. Výrazně například zkrátila dobu potřebnou k ruční katalogizaci produktů. Zatímco dříve nebylo kategorizováno necelých deset procent produktů, v současnosti je to pouze jedno procento. Tím nám ušetřila zhruba 125 tisíc hodin práce měsíčně,“ říká Hoskovec. AI technologie v podobě Kvízu podle něj zlepšila zákaznickou zkušenost, čímž průměrná tržba na zákazníka vzrostla loni o pětinu.

Glami ale přiznává, že AI má v módních e-shopech i svá úskalí. Například při doporučování produktů hrozí, že bude stále opakovat totéž. Ze zavádění nové technologie navíc samozřejmě plynou vyšší náklady. Vyšší tržby na zákazníka to však patrně vykompenzují.

Výrobce kabelek a módních doplňků Vuch hodlá využít umělou inteligenci také pro chatování se zákazníky. „V nejbližší době budeme testovat ilustrační fotky přes AI. První výsledky vypadají více než dobře. Slibujeme si od toho zefektivnění procesů a výraznou úsporu provozních nákladů,“ říká marketingový ředitel společnosti Vuch Kamil Brabec.