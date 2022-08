Seriál Pán prstenů začne dvěma díly. Datum premiéry a trailer | E15.cz

Pána prstenů: Prsteny moci (Lord of the Rings: Rings of Power) uvede Amazon exkluzivně pro předplatitele streamovací služby Amazon Prime. Produkce začala v roce 2020. O licenci měl původně zájem i Netflix, Amazon jej však přeplatil.

V plánu je pět sérií, ačkoli společnost zatím oficiálně potvrdila pouze natáčení druhé řady. První série vznikala na Novém Zélandu, druhá se má natáčet ve Velké Británii. První dva díly seriálu budou mít premiéru v pátek 2. září ve tři hodiny ráno našeho času. Zbytek dílů má pak po jednom vycházet s týdenním odstupem.

Rozpočet první řady seriálu činí podle Variety rekordních 465 milionů dolarů, tedy přes deset miliard korun. Jeden díl vyjde podle serveru na 58 milionů dolarů. Oproti tomu pro aktuální novinku Rod draka (House of Dragon) ze světa Hry o trůny společnost HBO vyčlenila budget pod dvacet milionů dolarů za epizodu. Adaptace knihy Oheň a krev od George R. R. Martina se přitom skládá z deseti dílů, rozpočet její první řady je tedy oproti Prstenům moci méně než poloviční. I tak je to velmi vysoké číslo.

Pro srovnání: rozpočet závěrečné šestidílné sezony Hry o trůny měl činit zhruba 90 milionů dolarů, sci-fi seriál Nadace z produkce Applu měl rozpočet 45 milionů, desetidílný válečný seriál Pacifik z roku 2010 vyšel HBO na 200 milionů. Nadcházející seriál z produkce HBO na motivy úspěšné videohry The Last of Us má pak vyčleněných víc než deset milionů na epizodu.

Podívejte se na upoutávku na seriál Pán prstenů: Prsteny moci: