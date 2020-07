Rada Českého rozhlasu zvýšila šéfovi ČRo Zavoralovi plat | E15.cz

„Řediteli Českého rozhlasu se nezvyšoval plat deset let. Mezitím ovšem v rozhlase vzrostly mzdy v průměru o čtyřicet procent,“ vysvětlil zdroj.

Ředitel veřejnoprávního rozhlasu má kromě mzdy nárok na odměny, a to až do výše tří platů jednou za půl roku. Ředitel České televize má naproti tomu odměny roční, ale až do výše deseti platů.

Čtyřiačtyřicetiletý René Zavoral řídí Český rozhlas od začátku roku 2016.