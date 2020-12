KONFERENCE E15: Průša, Dvorský a další představují technologické trendy | E15.cz

Sledujte přímý přenos z konference:

Krize spojená s bojem proti koronaviru předznamenala, co udělá s pracovním trhem umělá inteligence, uvedl na úvod akce Pavel Konečný, šéf společnosti Neuron Soundware analyzující poruchy strojů podle zvuku.

„Na základě dostupných odhadů by do deseti let měla umělá inteligence nahradit 35 procent stávajících pracovních pozic,“ zmínil Konečný. Varuje ale, že tuzemské školství tyto trendy nereflektuje. „Pro mě byl obrovský šok a zklamání, když jsem si během domácí výuky uvědomil, jak málo se změnily školní osnovy od mého dětství. Nyní je ale ideální doba na racionalizaci osnov,“ popsal byznysmen. To je podle něj částečně cesta k tomu, aby případný nárůst nezaměstnanosti v důsledku automatizace byl co nejmenší.

Jaká základní témata konference zahrne:

5 lekcí co nás o AI naučil COVID-19

Budoucnost pod ochranou umělé inteligence

Digitální aplikace v telemedicíně změní vztah mezi lékaři a pacienty

Jak Tesla změní svět očima Čecha ze Silicon Valley

Jak zvětšit pravděpodobnost úspěchu vašeho startupu?

Jak zaujmout investora

Doba poprogramátorská: zautomatizované podnikání můžete mít zítra

Startups Exits Strategy from Corona Pandemic.

Akcelerační program pro startupy

Kyberbezpečnost je pilířem byznysu

Bez umění prodávat bude z České republiky vždycky jen montovna

Budování 5G sítí v EU

Internet věcí Vodafonu a Zelená města.

Jak 5G technologie změní svět kolem nás?

Moderují: Michala Hergetová a Jan Mazal

Vystoupí: Pavlína Zemanová - IoT Business Development Manger, Vodafone, Filip Chytrý - Technical Sales Director Avast, Pavel Konečný - CEO Neuron Soudware, Martin Jahoda - Business Development Manager MOBOTIX Konica Minolta, Jiří Pecina - CEO MEDDI hub, Honza Dvorský - Senior Software Engineer Apple Silicon Valley, Pavel Bartoš - spoluzakladatel StartupBox.cz a Happyend, Ondřej Gazda - CEO Integromat, Tal Catran - Accelerators Guru Izrael, Josef Průša - CEO Prusa Research, Mika Lauhde - Vice-President Cyber Security & Privacy, Huawei, Tomáš Gogár - CEO, Rossum, Roman Řezníček - DRFG TELCO, Pavlína Zemanová - IoT Business Development Manager VODAFONE, Filip Chytrý - AVAST Technical Sales Director

Nové technologie speakersAutor: Gabriela Martinčeková

Hlavní partneři: Huawei, Konica Minolta, Vodafone

Partneři: Avast, MEDDI hub, DRFG