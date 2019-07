Nové iPhony dorazí na podzim, dostanou trojitý fotoaparát | E15.cz

Nová generace iPhonů nese zatím kódové označení 11, ačkoliv oficiální jméno ještě není jisté. Základními parametry by měla trojice telefonů navázat na nyní prodávané verze XS, XS Max a XR, totožné bude například rozlišení dotykových panelů s technologií OLED, levnější verze zůstane u LED displeje.

Apple to release three 'iPhone 11' models this fall, including A13 chip, new Taptic Engine, more https://t.co/hW2MKjGydh by @_inside pic.twitter.com/eGslviQiU9