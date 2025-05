Evropská unie se v nadcházejících týdnech zřejmě chystá výrazně zvýšit cla na dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, píší dnes Financial Times (FT) na svých internetových stránkách. List podotýká, že by šlo o krok, který by silně zasáhl ekonomiku Ukrajiny v situaci, kdy se tato země čtvrtým rokem brání ruské invazi.