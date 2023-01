Petr Pavel nám za sponzoring nic neslíbil, říká Muchna z Y Soft | E15.cz

Bujarého veselí ve volebním štábu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla se účastnil i jeden z hlavních sponzorů kampaně Václav Muchna, zakladatel nadnárodní technologické společnosti Y Soft. Od prezidenta neočekává žádnou protislužbu. „Kvůli tomu to fakt nedělám. Jestli tam má být nějaká motivace, tak my potřebujeme zemi, kde platí pravidla, platí transparence, to náš byznys potřebuje," řekl.

Byl jste jedním z nejvýznamnějších sponzorů kampaně Petra Pavla. Byla to dobrá investice?

Ale tohle není investice. Když se podíváte na podporovatele pana prezidenta, tak to nikdo nedělal jako investici. To je prostě podpora hodnot, které my vnitřně cítíme, a jsme rádi, že ty hodnoty opravdu vyhrály.

Petru Pavlovi jste poskytl kanceláře Y Softu, na kolik ta vaše podpora vyšla?

Já si myslím, že ty kanceláře byly relativně symbolické, popravdě ani nevím. V porovnání s tou další podporou, osobní i firemní, to nebylo tolik. Jako třetí strana jsme za Y Soft dali 700 tisíc korun do reklamy, předtím jsem dával miliony do jeho podpory. Už nevím, kolik to bylo dohromady.

Prakticky celou Pavlovu kampaň platili podnikatelé. Slíbil vám za to něco?

Neslíbil. U něj bylo vždy úplně jasné, že nám nikdy nic neslíbí. Dokonce v době, kdy se rozhodoval o kandidatuře, jsem s ním vedl diskuze o tom, jak velká by podpora od podnikatelů vlastně měla být. Při vyhlášení kandidatury pak potvrdil, že maximální podpora od jednoho dárce nepřesáhne tři miliony korun. To byl pro mě hrozně důležitý moment, protože jsem chtěl podporovat kandidáta, který nebude mít jen jednoho, dva nebo tři významné donory. A nás bylo nakonec opravdu hrozně moc, takže tam není žádný jednotlivec, kterému by se budoucí prezident měl cítit zavázán. A ve druhém kole nás podnikatele z transparentního účtu naprosto vyoutovali občané, což je úplná nádhera.

Takže vás neuvidíme 28. října, jak přebíráte vyznamenání?

Kvůli tomu to fakt nedělám. Jestli tam má být nějaká motivace, tak my potřebujeme zemi, kde platí pravidla, platí transparence, protože to je to, co potřebuje náš byznys. Pokud máte byznys, který má být konkurenceschopný v západní Evropě a USA, tak potřebuje tohle. A to mi stačí. A ti, co potřebují podporu, aby někde vyhráli, by se měli zamyslet nad přidanou hodnotou, který jejich byznys generuje. A ne nad tím, koho podpoří.

Nenalákal Pavel podnikatele i na prohlášení, že by byl pro přijetí eura?

Ačkoliv jsem se o tom s ním nikdy nebavil, tak ano. Stávající extrémní posilování české koruny, kdy my máme 98,5 procenta exportu, je složité. My máme naštěstí v současné době nejsilnější výsledky v historii firmy, takže to dokážeme přikrýt. Ale pro nás exportéry, kdybychom měli euro, by ta situace byla extrémně jednodušší. Na volatilitě koruny opravdu někdy vyděláme, jindy zase proděláme. Ale účelem podnikatele přece není spekulovat na českou korunu, účelem podnikatele je přidávat hodnotu. Takže za mě, kdyby bylo euro, a my v uvozovkách přišli o spekulace na slabou korunu, tak bych byl happy. Podnikání je pro mě o přidané hodnotě.

Očekáváte jako exportér, že vás nový prezident bude brát na podnikatelské cesty do zahraničí?

Ono to tak úplně nefunguje. Na podnikatelské cesty chodí pozvánky skrz Hospodářskou komoru. Podnikatelé si to vždy musí celé zaplatit sami, takže neočekávám, že mě vezme prezident s sebou. Ale za posledních deset let jsem nebyl na ani jedné cestě a teď se těším, že se s novým panem prezidentem potkáme v těch pobočkách, kde po světě působíme.

Jaké trhy jsou pro vás zajímavé?

Pro nás je nejzajímavější západní Evropa, USA, Japonsko, Austrálie, potom jihovýchodní Asie, a následně střední a východní Evropa, Latinská Amerika a Afrika. Nejvíce nám jde ale o západní trhy. Na západních trzích je marže. Ale západní trhy zároveň vyžadují konkurenceschopnost. Pokud ji máte, jdete na západní trhy, protože tam je ta marže. Pokud ji nemáte, jdete na východ, protože tam jsou marže sice výrazně nižší, ale není tam taková konkurence.

Budete se snažit novému prezidentovi radit v podnikatelských otázkách? Přinést pohled z praxe?

To záleží na něm. Mezi námi nikdy nebyly žádné diskuze o tom, jestli bych mu měl radit, nebo neměl. Rozhodně jsem nikdy neměl problém mu říct svůj názor a určitě mu svůj názor budu říkat dál. Generál byl vždycky člověk, který poslouchal, ale na druhou stranu vím zcela jistě, že neposlouchá jenom mě.

Václav Muchna (42)

V roce 2000 založil v Brně technologickou společnost Y Soft, jejímž hlavním produktem je software pro obsluhu tiskáren a kopírek. Ve firmě dosud působí jako CEO. V posledních letech se také věnuje podpoře občanské společnosti. Prostřednictvím Y Soft Ventures investuje také do start-upů.