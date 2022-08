Zaměstnávání špionů, zastaralá ochrana a falešné účty. Whistleblower otřásá Twitterem  | E15.cz

Trápení sociální sítě Twitter nekončí. Poté co se rozjela právní bitva proti Elonu Muskovi, musí vedení společnosti hasit další problém. Na veřejnosti vystoupil bývalý šéf bezpečnosti Twitteru Peiter Zatko, který popsal, jak jedna z nejvlivnějších sociálních sítí na světě podceňuje základní bezpečnostní pravidla. Zatkova výpověď hraje do karet Elonu Muskovi, který hledá důvody, proč za Twitter nezaplatit slíbené miliardy dolarů.

Peiter „Mudge“ Zatko pracoval v Twitteru dva roky jako šéf bezpečnosti. Poté co byl na počátku letošního roku vyhozen, podle vedení společnosti kvůli nízké výkonnosti a neschopnosti vést tým lidí, se rozhodl veřejně vystoupit proti Twitteru.

Sepsal 83stránkovou zprávu, kterou rozeslal americkým politikům a dohledovým orgánům. Zároveň své svědectví zveřejnil ve velkých amerických médiích, konkrétně v listu The Wall Street Journal a v televizní stanici CNN.

Zatko přednesl vážná obvinění, která by, pokud jsou pravdivá, mohla mít negativní dopady i na politickou soutěž po celém světě. Bývalý šéf bezpečnosti a etický hacker v jedné osobě tvrdí, že vedení Twitteru bezpečnostní problémy „vědomě ignorovalo“ a zároveň skrývalo před akcionáři i představenstvem.

Bývalý šéf bezpečnosti tvrdí, že Twitter selhává ve velké části bezpečnostních prvků. K centrálním systémům sociální sítě má podle něho přístup „příliš mnoho zaměstnanců“, jejichž případnou aktivitu společnost ani nedokáže sledovat. Po útoku příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol loni 6. ledna vyjádřil Zatko obavy, aby některý ze zaměstnanců, který útok podporuje, nevyužil přístupu do centrálních systémů a nepokusil se působit ve prospěch rabujících demonstrantů.

Dalším z problémů má být podle Zatka, že Twitter měl na výplatní pásce příslušníky zahraničních tajných služeb, na což byla sociální síť upozorněna americkou vládou. Není ovšem známo, jak reagovala. Twitter je po celém světě, zejména v zemích s nižší kvalitou demokracie, například v Indii nebo v Rusku, pod tlakem místních úřadů, které nezřídakdy požadují určitou cenzuru. Twitter tak často řeší dilema, zda upřednostnit růst před morálními zásadami.

„Fakt, že současný šéf Twitteru navrhoval, aby sociální síť vyhověla Putinově režimu, je důvodem pro obavy z vlivu Twitteru na americkou národní bezpečnost,“ píše Zatko ve své zprávě. Podle něj současný šéf sociální sítě Parag Agawal, který tehdy působil jako technologický ředitel, Zatkovi navrhoval, aby se Twitter přizpůsobil podmínkám ruských úřadů. Konkrétní návrh ovšem Zatko nepopisuje.

Zatko také tvrdí, že Twitter ve skutečnosti nemá ponětí, kolik falešných účtů na jeho platformě působí. Právě tento problém je přitom zřejmým jádrem sporu mezi Twitterem a Elonem Muskem, který právě množství falešných účtů označuje za důvod, proč odmítá sociální síť koupit, k čemuž se původně smluvně zavázal. Podle Zatka Twitter „vůbec neměl chuť správně měřit podíl falešných účtů“. Stejně tak podle něj Twitter nezvládá pracovat s daty uživatelů, kteří z platformy odejdou.

Zatko tak přichází ve správný čas, aby dodal Muskovi tak potřebnou podporu pro jeho verzi příběhu. Odborník na kyberbezpečnost přitom odmítá, že by zveřejnil zprávu o fungování Twitteru, aby Muskovi pomohl.

„Jaká to náhoda, že Musk, který se trápí impulzivním závazkem koupit Twitter za 44 miliard dolarů, tvrdí totéž co Zatko,“ komentuje novinářka serveru The Information Jessica E. Lessinová.

Momentálně je však těžké odhadovat, zda bude Zatkova výpověď důležitá v soudním sporu. „Volatilita může pomoci, pokud si nejste jisti v kramflecích. Vytváří nové možnosti, že se stane něco šíleného. Neotevírá ale zcela novou bitevní frontu, jen dotváří tu existující,“ uvedl k případu pro list The Guardian profesor Eric Talley z Právnické fakulty Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Twitter se vůči výpovědi bývalého zaměstnance vymezuje a upozorňuje, že vedení společnosti Zatka letos v lednu propustilo kvůli slabým pracovním výkonům. „Pan Zatko byl ze své seniorní pozice v Twitteru propuštěn v lednu 2022 kvůli neefektivnímu vedení lidí a slabému pracovnímu výkonu,“ uvedl mluvčí Twitteru pro CNN. Zatkova obvinění označila společnost za „falešná“ a Zatka za oportunistu, který chce jen přilákat pozornost.