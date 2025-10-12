Umělá inteligence zrychluje advokátní kanceláře. Právní služby procházejí technologickou revolucí
Přizpůsobit se rychlému nástupu umělé inteligence (AI) musí i tradiční byznysová odvětví, jako je advokacie. Pracovní rychlost právníků a advokátů jejím vlivem stoupá a současně s tím se otevírá prostor i pro růst cen jejich služeb. Co naopak podle oslovených kanceláří a týmů nehrozí, je redukce počtu zaměstnanců.
„Umělá inteligence funguje jako jakýsi disruptivní prvek, který způsobuje, že advokátní kanceláře musí pracovat jinak a mnohdy daleko rychleji,“ říká zakladatel společnosti AgiLawyer Ondřej Dvořák, která pomáhá advokátním kancelářím a právním týmům se zefektivňováním firemních procesů.
AgiLawyer založil před pěti lety s cílem přinést do právního odvětví, které je v mnoha ohledech velmi konzervativní, to stejné, co začalo fungovat například v IT. Jedná se zejména o takzvané agilní řízení procesů – tedy schopnost pružně fungovat a rychle reagovat na změny, mimo jiné ty spojené s technologickým pokrokem. „Až s příchodem generativní umělé inteligence si firmy hodnotu agilního řízení začaly naplno uvědomovat,“ vysvětluje Dvořák.
„Najednou je potřeba rychle reagovat na nové příležitosti na trhu. Důležité je ztransparentnit všechny procesy ve firmě. Tím si lze zavést pravidelný cyklus a vytipovat opakující se úkoly, které lze automatizovat,“ popisuje, jak by dnes advokátní kanceláře měly fungovat. Důležité podle něj je, aby každé rozhodnutí bylo podložené daty. Klíčová by měla být orientace na klienta a snaha trávit s ním co nejvíce času. Tento čas lze získat právě tím, že část úkolů převezme AI.
Advokáti inovují, aby byli rychlejší
Změny ve své práci vnímají v posledních letech i jednotlivé advokátní kanceláře. David Kuboň, řídicí partner advokátní kanceláře KLB Legal, popisuje, že impuls pro ně přišel přibližně před dvěma lety. „V té době jsme byli zapojeni do několika rozsáhlých hromadných žalob. Právě tyto projekty přinesly obrovské množství dat, opakujících se činností a nutnost zachovat vysokou analytickou přesnost i efektivitu. Potřebovali jsme nástroje, které pomohou právníkům zvládnout takové objemy informací, aniž by se utopili v administrativě,“ vysvětluje.
Partner advokátní kanceláře BBH Tomáš Politzer zároveň upozorňuje, že lidský faktor zatím nelze umělou inteligencí zcela nahradit. „AI nám pomáhá některé procesy zefektivnit, a tak se můžeme ještě více soustředit na strategii, kreativní řešení a komunikaci,“ uvádí.
Na novinky reagují i právní oddělení velkých firem. „Generativní nástroje umělé inteligence už v právním oddělení využíváme několik let na úrovni jednotlivých právníků, ale až nyní jsme začali přemýšlet o systémových změnách v tom, jak poskytujeme právní servis interním klientům,“ popisuje právní poradce Ondřej Kramoliš z technologické společnosti Gen Digital.
Nad automatizací a efektivitou přemýšlejí také právníci z další technologické firmy, JetBrains. „Podpora rychle se rozvíjejícího byznysu vyžaduje, aby naše právní práce byla agilní, přičemž generativní AI tuto transformaci výrazně urychlila,“ popisuje Vladimír Krasula z právního oddělení firmy.
Cena práce
Nástup umělé inteligence mění i způsob naceňování advokátní práce, neznamená však, že by se její hodnota snižovala. „AI nám umožňuje nabízet klientům přesněji naceněné služby – zejména tam, kde dříve nebylo možné přesně odhadnout rozsah práce. Působíme i na transakcích s mezinárodním přesahem, takže dobře vidíme, že cena právníka v Česku je ve srovnání se zahraničím stále extrémně nízká,“ popisuje Kuboň z KLB Legal.
Prostor pro snižování hodinových sazeb podle něj neexistuje. Přidaná hodnota právníků, kteří umějí efektivně pracovat s technologiemi, naopak spíše roste. „Na druhou stranu nebudeme dělat triviální činnosti, které lze automatizovat nebo delegovat. Tam očekáváme velký tlak na cenu a marginální ziskovost,“ doplňuje.
Podle Štěpána Holuba, partnera kanceláře Holubová advokáti, technologie obecně posouvají cenotvorbu k větší transparentnosti. „Využíváme více fixní balíčky a předem definované rozsahy služeb, protože díky technologiím dokážeme přesněji odhadnout časovou i věcnou náročnost. To klientům poskytuje vyšší jistotu a předvídatelnost,“ komentuje.
Redukce zaměstnanců? Spíše naopak
Oslovené advokátní kanceláře i právní týmy se shodují, že umělá inteligence nebude mít za následek úbytek zaměstnanců. „Naopak – AI vnímáme v současnosti jako nástroj růstu, jak efektivněji poskytnout službu s bezprecedentní kvalitou. Pomáhá nám posilovat talentované právníky, ne je nahrazovat. V konečném důsledku by to mohlo pomoci obsloužit po přechodnou dobu více klientů,“ říká Politzer z BBH.
Podobně to vidí i Krasula z JetBrains. „V tuto chvíli tedy neuvažujeme o snižování počtu členů týmu. Naopak se rozšiřujeme, abychom dokázali reagovat na rostoucí požadavky podnikání. Je pravda, že některé základní či opakující se úkoly jsou nyní zpracovávány pomocí AI nástrojů místo lidí, ale tento posun umožňuje členům týmu soustředit se na složitější, strategičtější a intelektuálně náročnější práci,“ konstatuje.