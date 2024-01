Americký koncern Vista Outdoor s divizí Sporting Products zahrnující ikonické značky malorážového střeliva, jako je Federal, CCI, Hevi-Shot nebo Remington, a evropské firmy Fiocchi Munizioni, Ruag Ammotec a Sellier & Bellot. Zdánlivě stručný výčet několika výrobců munice pokrývá převážnou většinu poptávky v celé Evropské unii a Spojených státech. A jen jednoho z nich, který je především v EU stěžejní, neovládají nebo v příštích měsících neovládnou česká zbrojní jednička a dvojka Czechoslovak Group (CSG) a Colt CZ Group.

Ministerstvo školství eviduje rekordní počet žádostí o nové školy i rozšíření kapacit těch stávajících. V celé zemi může letos vzniknout 33 nových soukromých středních škol, z toho 18 v Praze, a to hlavně gymnázií. Nová místa by mohla pomoci zmírnit přetlak žadatelů. Letos se o volná místa čeká opět velký boj.

Andrej Anastasov vybudoval online impérium postavené na erotické inzerci. Nyní je stíhaný s dalšími sedmi společníky za kuplířství a desítky jeho stránek jsou zablokované. Přinášíme příběh milionového byznysu, který se dlouho držel na hraně legálnosti, a jeho zakladatele, jehož mnozí líčí jako nevyzpytatelného muže, který kolem sebe vytvářel mafiánské fluidum už coby mladý videoherní novinář.

Pět měsíců před volbami do Evropského parlamentu vše nasvědčuje tomu, že v nich posílí krajní pravice a euroskeptici. V některých zemích by dokonce mohli zvítězit. Ve Francii kupříkladu v průzkumech jasně vede Národní sdružení (RN) Marine Le Penové. V Nizozemsku ukázala Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse svou sílu už v listopadových volbách. Růst vlivu populistů může mít dopad na evropskou politiku, zejména v oblasti imigrace a zelené transformace.

O revoluční baterii s pevným elektrolytem se v autoprůmyslu mluví už dlouho, masovou výrobu takto vybavených elektromobilů se však dosud nepodařilo spustit žádné automobilce. Na rozdíl od dnes převažující technologie akumulátorů, které obsahují elektrolyt ve formě tekutiny nebo gelu, by přitom přinesla několik zásadních výhod. Řidiči by dobíjeli násobně kratší dobu, využívali delší dojezd, třeba i přes tisíc kilometrů, a baterie by navíc nabídla podstatně delší životnost a větší bezpečnost. Proto se vývoji této technologie věnuje většina velkých automobilek. A některé už i opatrně plánují její výrobu.

John Colgrove patří mezi legendy Silicon Valley. Spoluzaložil společnost Veritas pro správu dat, kterou koupil kyberbezpečnostní obr Symantec. V roce 2009 rozjel firmu Pure Storage vyvíjející servery pro ukládání dat. Na newyorské burze má dnes tato firma hodnotu dvanáct miliard dolarů a Colgrove ji spoluřídí jako šéf pro technologie a vizi. Pure Storage v roce 2019 vybudovala evropské vývojové centrum v Praze a datová úložiště pro velkou část světa montuje v továrně Foxconnu v Kutné Hoře.