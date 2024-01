Ministerstvo školství eviduje rekordní počet žádostí o nové školy i rozšíření kapacit těch stávajících. V celé zemi může letos vzniknout 33 nových soukromých středních škol, z toho 18 v Praze, a to hlavně gymnázií. Nová místa by mohla pomoci zmírnit přetlak žadatelů. Letos se o volná místa čeká opět velký boj.

Rekordní počet žádostí o zápisy nových škol anebo o rozšíření kapacit hlásí ministerstvo školství. Resort posuzuje 116 žádostí o zápis nových škol a 236 o navýšení kapacit u těch stávajících. A to jak ze strany veřejných škol, tak od soukromých podnikatelů. Ti se nechali zlákat poptávkou ze strany často zoufalých rodičů a zřizují především nová gymnázia. Tento typ škol v Česku chybí, loni proto svedli žáci ve velkých městech i o ty soukromé tvrdý boj.

Letos to přitom může být ještě horší. Ze základních škol vycházejí další silné ročníky. Podle Českého statistického úřadu se v roce 2008 narodilo víc než 119 tisíc dětí a v roce 2009 přes 118 tisíc. Pro srovnání, jen o pět let později to bylo 106 tisíc dětí. A k tomu navíc mnoho žáků bude zkoušet přijímačky znovu. Jde o děti, které se loni kvůli přetlaku na preferované školy nedostaly.