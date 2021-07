Budeme půjčovat auta i pro meziměstské jízdy, říká šéf českého Boltu | E15.cz

Původem estonský start-up Bolt v posledních měsících expandoval po celé republice. Vedle již známé alternativní taxislužby a rozvozu hotového jídla přidá rozvoz potravin Bolt Market a v dalších měsících by v Česku mohl nastartovat své sdílení aut. „Carsharingem bychom pokryli poslední článek, který nám chybí,“ říká Dvořák s tím, že nová služba by Čechům mohla pomoci oprostit se od osobního vlastnictví aut.

Jak si Bolt dokázal poradit s pandemií?

Lze na to nahlížet ze dvou stran. Jedna strana je, že loni v březnu přišla opatření a nám se propadl byznys o osmdesát procent. Druhá strana je, že jsme to museli vyřešit a zajistit řidičům výdělky, protože přišli o osmdesát procent příjmů. Ze dne na den jsme spustili službu dovozu balíčků potravin, což netrvalo více než 24 hodin. Přes standardní aplikaci Boltu jste si mohli objednat předpřipravené balíčky potravin a na to jsme po čtrnácti dnech plynule navázali spuštěním služby Bolt Food. V den spuštění jsme měli stovku spolupracujících restaurací a desítky kurýrů připravených obsloužit zákazníky. Kurýři si tak mohli vydělat nějaké peníze, neregistrovali jsme nové řidiče.

Spuštění Bolt Food jste vůbec neplánovali?

Vůbec to připravené nebylo, neměli jsme to ani v plánu pro rok 2020. Celé to přišlo na základě toho, co se dělo. Říkali jsme si, že musíme udělat službu, která pomůže řešit aktuální situaci a zároveň bude byznysově zajímavá do budoucna. Nechtěli jsme jen záplatu a ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí, dnes je Bolt Food ve více městech a je obrovsky populární.

Počet zákazníků se dostal na úroveň jako před pandemií?

Ano, počet jízd je prakticky totožný, když se bavíme o Praze. Musíme k tomu přičíst i nová města, kde působíme a kde jsme před covidem nebyli.

Zahájili jste poměrně výraznou expanzi v Česku, vyplácí se to, je o vás zájem i v regionech?

Je potřeba oddělit poptávku nových řidičů a zákazníků. Abychom expandovali do měst, poptávka vždy musí být silná na obou stranách. Pokud není, nejdeme tam. Myslím si, že počet měst, kde si lze objednat taxi Bolt, se bude zvyšovat, ale nebude to tak rychlé jako dosud.

Bolt byl známý jako nejlevnější taxislužba, ale to se změnilo, vaše ceny vzrostly. Čím to je?

Neustále monitorujeme vývoj na trhu a základ jízdného upravujeme tak, abychom udržovali rovnováhu poptávky a nabídky. Veškeré výkyvy v cenách bývají způsobeny tím, že poptávka nebo nabídka výrazně převyšuje. Například loni v březnu, když přišla opatření, se jezdilo za základní ceny. Nestalo se, že by byla cena zvýšená, protože řidičů byla spousta. Od té doby jsme udělali různá opatření, kdy jsme nabídli partnerským řidičům výdělky například přes Bolt Food a neregistrovali jsme žádné nové řidiče. K našemu překvapení se hladina poptávky před pár měsíci dostala na stejnou úroveň jako před pandemií.

Máte nedostatek řidičů?

Cítíme nedostatek lidí. Je to paradox, může to být nedostatek pracovníků ze zahraničí, kteří tady teď nejsou. Někteří z řidičů skončili, protože často je to pouze dočasná práce. Může to pro ně být výhoda, ale pro nás je to naopak, protože se s tím hůře pracuje. Zareagovali jsme na to 25tisícovým vstupním bonusem pro nové řidiče ve všech městech, kde působíme, aby se ten nepoměr vyvážil.

Chybí vám řidiči nejen v Praze, ale i v dalších městech?

Na tu poptávku ano. Bavíme se nejen o Praze, ale i o Brně, Ostravě nebo o Plzni a prakticky o všech městech, kde působíme. Poptávka po službách je opravdu velká. Nám by stačilo, aby nabídka řidičů byla alespoň stejná jako před pandemií, ale ona je o trochu nižší. Na tom se snažíme pracovat. Naše platforma roste a stahuje si ji stále více lidí. Řidiči si teď u nás vydělávají velice zajímavé peníze, řidič Boltu v Praze si může vydělat přes 500 korun za hodinu, což je měsíčně kolem osmdesáti tisíc. Samozřejmě mínus náklady na provoz auta.

Kolik vám přesně chybí řidičů?

Těžko to odhadovat, jen v Praze se bavíme o stovkách řidičů nejenom pro Bolt, ale pro celý trh.

Je teď pro řidiče výhodnější vozit lidi, nebo jídlo?

Výhodné je oboje. Je dobré se na to podívat z pozice řidiče. Třeba teď je výhodné vozit lidi. Ale samozřejmě je zde riziko, že poptávka zase klesne. Velká výhoda Boltu je možnost přepnout režim na rozvoz jídla. Máte dva zdroje peněz.

Uvažovali jste o rozvozu balíčků z e-shopů?

Uvažovali, dokonce jsme to na některých trzích testovali. Loni v březnu jsme přemýšleli, co budeme dělat, chtěli jsme jít cestou, která bude nejzajímavější a bude v ní největší potenciál. Ukázalo se, že to je rozvoz jídla. Takže nad rozvozem balíčků jsme přemýšleli, ale v současné době to zatím rádi necháme konkurenci.

V nejbližších měsících spustíte novou službu Bolt Market. O co se přesně jedná?

Jde o maximálně patnáctiminutové doručení potravin domů. Zatímco dneska vám to doveze kurýr ve stejný nebo následující den, kdy si to objednáte, my to zvládneme dovézt do patnácti minut. Chystáme to v nejbližších měsících spustit nejen v České republice, ale i v ostatních zemích střední Evropy. Ale Česko bude jeden z prvních trhů, protože tady máme opravdu velký a silný tým. Momentálně hledáme spoustu lidí, kteří nám s tím budou pomáhat, jak do kanceláře, tak do skladů.

Dovoz do patnácti minut je docela ambiciózní. Jak budete mít zajištěnou logistiku?

Budeme mít po městě spoustu malých skladů a budeme využívat současnou kurýrní síť, abychom to zvládli dovézt do těch patnácti minut od chvíle, kdy kliknete na tlačítko objednat.

Kde jste se při přípravě služby inspirovali?

Když se podíváte do světa, tam podobné služby fungují. Vidíme, že ve světě je po tom velká poptávka a přijde nám zajímavé se o ni poprat a využít know-how z jiných služeb, které nabízíme, nebo třeba i kurýrní síť, kterou máme opravdu velkou.

Budete rozvážet jen potraviny, nebo i hygienické pomůcky?

Bude to klasický menší obchůdek, mohou tam být hygienické potřeby a další produkty. Konkrétní sortiment nemáme vybraný, ale pracuje se na tom.

Bolt Market bude fungovat jen v Praze?

Službu spustíme v Praze a poté bude záležet na tom, jak rychle se to bude rozvíjet a jaká bude poptávka v jiných městech. Tedy například v Brně, Ostravě nebo Olomouci a dalších městech, kde momentálně jsme a do kterých teprve vstoupíme.

Není riskantní spouštět další poměrně náročnou službu, když máte takový nedostatek řidičů?

Máme rádi výzvy a umíme se s nimi poprat. Když na to přijde, vymyslíme, jak to udělat.

Plánujete v Česku carsharing? Bolt ho teď testuje v Estonsku.

Jednou určitě ano, nemáme konkrétní datum, ale budeme se snažit, aby služba přišla i do Česka, protože jde ruku v ruce s naší vizí. To znamená pokrýt veškeré potřeby pro pohyb lidí, ať už ve městě, nebo mimo město. Doteď jsme byli alternativa k osobnímu vlastnictví auta ve městě. Když potřebujete za rodiči zajet hodinu za Prahu, tak už je to horší. Můžete sice sednout na vlak, ale může tam být špatné spojení. Carsharingem bychom pokryli i poslední článek, který nám chybí, tedy dopravu nejenom po městě, ale i mezi městy. Na rozdíl od ostatních carsharingů, v Estonsku ta služba funguje tak, že si auto půjčíte v jednom městě a pak ho v klidu vrátíte v jiném. Lidem to usnadňuje vzdát se vlastního auta.

Jak se vám zatím carsharing v Estonsku osvědčil?

Je to náš domovský trh, spoustu věcí se testuje nejprve tam. Cokoli tam otestujeme, tak si lidé rychle osvojí. Ještě uvidíme, jak se to chytne na jiných trzích. Ale troufám si říct, že drtivá většina produktů, které jsme spustili, se ujala prakticky všude.

Jakub Dvořák