Ze Seznam.cz se rodí sociální síť, ve hře je reinkarnace portálu Lidé | e15.cz

Původně vyhledávač a vstupní brána do online světa pro velkou část Čechů Seznam.cz se potichu vydává směrem, který by ještě před pár lety čekal málokdo: stále více se překlápí do role sociální sítě. „Na stole je i oživení značky Lidé.cz,“ říkají pro e15 členové představenstva společnosti Matěj Hušek a Ondřej Krišica k plánům do budoucna. Firma Iva Lukačoviče letos také investovala desítky milionů korun do vývoje vlastní umělé inteligence, kterou by ráda nahradila ChatGPT.

Seznam se krátce po svém založení v roce 1996 stal vlivnou součástí českého virtuálního světa. Dnes jsou na jeho domovské stránce závislá mnohá média, vedle zpravodajských informací jeho prostřednictvím lidé hledají také bydlení, jízdní řády, překládají texty, plánují výlety nebo prodávají použité věci. Pokud jde o internetové vyhledávání, ještě před deseti lety držel světový unikát a byl na domácím poli silnější než americký Google, i dnes si ale odhadem – přesná srovnávací čísla nejsou k dispozici – drží kolem desetiny trhu.

Technologie cvičené v češtině

Vedení Seznamu právě chystá zásadní přerod, na jehož konci má být vlastní model obecné umělé inteligence nebo sociální síť. „Seznam byl v oblasti naplňování informační potřeby uživatele historicky nejprve rozcestníkem, pak byl a stále je vyhledávačem, a do budoucna chce být více ,odpovídačem‘, který rychleji a jednodušeji odbaví uživatelské potřeby,“ přibližuje změnu Ondřej Krišica, člen představenstva společnosti, který v Seznamu začínal už v roce 2012. „Pro ,odpovídač‘ využijeme samozřejmě i naše databáze firem či zboží, které roky budujeme.“

Podobně jako americká konkurence, vyhledávače Google a Bing, by tak měl Seznam v blízké budoucnosti na svou domovskou stránku umístit textové pole, do něhož budou uživatelé psát své otázky a Seznam jim na základě internetových zdrojů vytvoří odpověď na míru.

„V letošní roce jsme zahájili masivní investice do rozvoje jazykových modelů, ať už formou doučování externích modelů, nebo přípravy vlastního základního modelu,“ přibližuje Krišica úvahy o založení takzvaného foundation modelu, který by byl jádrem vlastní umělé inteligence (AI) vyvíjené Seznamem. „To by nám mělo pomoci v uskutečnění plánů, jako je třeba právě zmíněný odpovídač, sumarizace a klasifikace obsahu, generování popisků nebo automatická tvorba inzerátů.“

Vývoj vlastních modelů umělé inteligence je značně nákladná záležitost a Seznam do AI letos investoval desítky milionů. Pro společnost, která stabilně vykazuje miliardové zisky, by to však neměl být problém. Ke konci loňského roku měl Seznam na účtech 380 milionů z minulých let, přičemž jediný majitel, Ivo Lukačovič, si každoročně vyplácí na dividendách stamiliony až miliardy korun.

V současné době Seznam pro část služeb používá ChatGPT od americké společnosti OpenAI, jak ale Krišica dodává, je to drahé. „Pro nás je důležité, abychom ty nástroje připravovali udržitelně a nezávisle na třetích stranách, tak Seznam vždy fungoval. Chceme mít vlastní technologie, které jsou naučené pro češtinu, což znamená vyšší kvalitu, a chceme, aby to pro nás v našem rozsahu dávalo ekonomicky smysl,“ zdůrazňuje Krišica.

Seznam už v roce 2016 vstoupil do mediálního byznysu, když založil server Seznam Zprávy, který se postupně stal nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem na českém internetu. Letos zároveň dokončil plnohodnotné ovládnutí vydavatelského domu Borgis, který provozuje web Novinky.cz a deník Právo. Spojení obou titulů se podle vyjádření členů představenstva nechystá.

Média a sociální síť v jednom

Mediální svět se ale v průběhu poslední dekády proměnil a způsob, jakým funguje, ovlivnily sociální sítě. Média v nich dlouhé roky viděla nový zdroj čtenářů a aktivně na nich působila. Po čase se ale ukázalo, že sociální sítě už o zpravodajství nestojí, média tak šíření svého obsahu na platformách Facebook nebo Twitter zásadně omezila, což ale mnohým z nich značně uškodilo. Seznam usiluje o spojení obou světů: hodlá provozovat média i sociální síť. Na českém trhu by tak vznikl model, jaký nemá ani ve světě obdoby.

První krok směrem k vytvoření sociální sítě udělala Lukačovičova firma před dvěma lety, když spustila pod svými články diskuze. Ty v současné době ročně generují kolem 750 milionů zobrazení stránek. Komentáře uživatelů se mohou čas od času zobrazovat i na domovské stránce mezi odkazy na články z externích médií, pisatelé zároveň mohou na příspěvky navzájem reagovat i odpovídat.

Každý z nich má také svůj profil, kde je možné dohledat jeho příspěvky i reakce, k dispozici je i blogovací platforma Seznam Medium. Chybí tak už jen malý krok a Seznam bude provozovat klasickou sociální síť, dosud skrytou.

„Předpokládáme, že v průběhu příštího roku sociální ekosystém dokončíme a uzavřeme ho, řada věcí je ve vývoji. Na stole je i nápad, že by to mohlo dostat nějaký ucelený název, tedy že bychom například oživili značku Lidé.cz nebo něco takového,“ popisuje další člen představenstva Matěj Hušek. Podle něj je možné výkon diskuzí zdvojnásobit, tedy dosáhnout 1,5 miliardy zobrazení stránek ročně. Už dnes se podle Huška do diskuzí zapojují stovky tisíc uživatelů.

U sociálních sítí se tuzemská internetová firma inspiruje v zavádění formátu stories, krátkých videí, která by na základě článků ze zpravodajských a publicistických médií Seznamu vytvářela umělá inteligence. Ve hře je do budoucna i možnost spuštění tiktokového formátu videí, která by tvořili sami uživatelé Seznamu. „Myšlenka je zřejmá: uživatel chce rychlé informace a otázka je, jestli tuto potřebu umíme naplnit lépe než jinde,“ shrnuje Krišica.

Po vzoru Facebooku ale Seznam uvažuje také o tom, že v příštím roce spustí předplatné, které by jeho uživatelům zajistilo používání jeho služeb bez reklamního obsahu.