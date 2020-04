Martin Ulčák zemřel: vlivný lobbista a zachránce Vítkovic podlehl rakovině | E15.cz

O smrti Ulčáka jako první informoval server Motejlekskocdopole. Ulčák zemřel náhle ve věku 56 let. Informaci o úmrtí potvrdil mluvčí holdingu Witkowicz Karel Křivan. Příčinou byla rakovina, uvedl server Seznam Zprávy.

„Byl jeden z mála, který ve světě profláknutého českého byznysu vždy držel slovo. Držel si vždy low profile, žádné okázalé večírky, placatá auta či exkluzivní modelky. Ale vždy věděl komu zavolat a vždy mu na druhé straně ten jeho call ten dotyčný zvedl a většinou se rychle dohodli,“ popisuje Ulčáka jeho blízký obchodní partner, který si nepřál být jmenován.

V roce 1964 narozený Ulčák nikdy příliš nestál o pozornost médií a veřejnosti. Možná i kvůli tomu, že často čelil otázkám a poznámkám ohledně svých aktivit před listopadem 1989. Tehdy byl totiž na nejlepší cestě stát se perspektivním kádrem nejvyšších pater Komunistické strany Československa. V květnu 1989 byl zvolen do čela pražské organizace Socialistického svazu mládeže.

Když však začaly tát ledy, držel Martin Ulčák prst na tepu dění. Už na začátku prosince 1989 byl součástí delegace, která vyjednávala s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Pak už všechno nabralo rychlý spád. V roce 1990 ještě Ulčák asistoval u porcování majetku SSM, aby o rok později se svými kamarády z Vysoké školy ekonomické založil společnost Geco obchodující s tabákem.

Řetězec trafik Geco patřil mezi hlavní Ulčákovy byznysy až do současnosti. Firma je s tržbami kolem 40 miliard korun největším českým hráčem v tuzemském retailu.

Druhým pilířem Ulčákových podnikatelských aktivit se rovněž ještě v 90. letech stal obchodník s akciemi Atlanta Safe. Kromě samotných cenných papírů začala byznysmena hodně zajímat energetika a strojírenství. Již tehdy se podílel na majetkových transakcích s ostravskými ocelárnami nebo těžařskými společnostmi typu Sokolovské uhelné.

Kromě toho se Ulčák na přelomu 90. let a nového milénia dostal znovu do blízkosti velké politiky. Součástí týmu poradců tehdejšího premiéra Miloše Zemana byla Ulčákova matka Magdalena Hrabánková. Byla to stejná skupina poradců, kterou dával dohromady jiný někdejší socialistický aparátčík a pozdější lobbista Miroslav Šlouf.

V nultých letech nového tisíciletí navázal Ulčák též spolupráci s tehdejším šéfem Sazky Alešem Hušákem. Když Sazka v roce 2011 zbankrotovala, zůstal Ulčák na Hušákově straně. Ani spojenectví s miliardářem Markem Dospivou z investiční skupiny Penta ale tehdy nepomohlo k tomu, aby si kontrolu nad Sazkou uchovali. V tvrdé přetlačované vyhrála druhá strana v podobě miliardářů Karla Komárka a Petra Kellnera.

Po trpké porážce se Ulčák zase stáhl z výsluní, aby dál tiše pracoval na svých byznysech. Kromě řetězce Geco a obchodníka s elektřinou T-Watt obrátil tichý dravec znovu pozornost směrem k moravskoslezským hutím, železárnám a strojírenským fabrikám.

Nejdříve se v roce 2013 pustil do jednání s ruským koncernem Evraz o vstupu do vítkovických železáren, které tehdy nesly jméno celého holdingu. Ani v tomto případě neuspěl, ale na obzoru se už rýsoval jiný objekt zájmu. Byla jím strojírenská skupina Vítkovice továrníka Jana Světlíka. Tomu už kolem roku 2016 začaly být bující dluhy holdingu značnou přítěží a tak začal jednat s Ulčákovou společností E-Invest o prodeji některých svých firem.

„Byl to zanícený vizionář, který si šel za svým snem vybudovat mocný strojírenský koncern, který by obnovil upadající lesk českého strojírenství. Za svou dlouhodobou vizí si šel cestou a způsobem, který mu byl vlastní. Tvrdě, nekompromisně a důsledně. Investoval do ní skoro všechny své prostředky a přesvědčil i jiné aby mu do jeho vize investovali,“ líčí Ulčákovo angažmá na Ostravsku jeho někdejší obchodní partner.

Toto dějství se uzavřelo na sklonku minulého roku. V prosinci 2019 Ulčák slavnostně představil svůj moravskoslezský konglomerát osmi společností zaměstnávajících 1400 lidí. To vše pod novou značkou Witkowicz.

„Zachránili jsme strojírenskou výrobu, pro mnohé pracovní místa, jedinečné know-how. Nyní musíme dokázat to, co generace před námi - vymýšlet, vyrábět a prodávat světové výrobky,“ řekl Martin Ulčák při představení nové značky holdingu. Nakolik se tato mise povedla, se už nedozví.