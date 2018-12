Analýza: ceny bytů v Praze stále rostou, ale pomaleji | E15.cz

Ceny nových pražských bytů k letošnímu září meziročně vzrostly o 11 procent, což znamená pomalejší růst než loni, kdy to bylo 19 procent. Počet volných mírně vzrostl. Vyplývá to z analýzy, kterou každoročně zpracovává městský Institut plánování a rozvoje. Vývoj se podle analýzy nevymyká trendu posledních let a s ohledem na demografické a ekonomické faktory se dá předpokládat další růst cen. Vedení města chce podnikat kroky k podpoře výstavby.