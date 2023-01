Hypoteční restart se odkládá na neurčito. Vymodelný pád cen bytů nepřichází | E15.cz

Hypotéky tak odstartovaly nový rok na obdobných sazbách, na jakých loňský rok uzavřely, jak uvádí první letošní Fincentrum Hypoindex. A to přestože tuzemské finanční trhy otevřely počátkem ledna bankám prostor pro zlevnění

Skomírající hypoteční byznys čeká podle všeho další hubený rok. Podle odborníků totiž klesají šance, že naskočí motor, který měl někdejší zlaté vejce bankovních obchodů pohánět, totiž významnější pád cen bytů. Ani podbízení bank v sazbách by tak nepřineslo kýžený byznysový účinek. Hypotéky odstartovaly nový rok na obdobných sazbách, na jakých loňský rok uzavřely, jak uvádí první letošní Fincentrum Hypoindex. A to přestože tuzemské finanční trhy otevřely počátkem ledna bankám prostor pro zlevnění.

„Zaznívaly názory, že klesají ceny nemovitostí. S tím však nelze úplně souhlasit. Je pravdou, že některé nemovitosti v některých lokalitách zlevnily o více než deset procent. Pokud se však podíváme na trh jako celek, tak ceny nemovitostí poklesly jen velmi mírně,“ uvádí Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Dramatickou změnu nemá přinést ani letošek.

„Dojde jen k mírnému snižování cen,“ dodává Sýkora s tím, že navzdory tvrzením developerů lze nicméně očekávat lehký pokles cen v případě novostaveb.

„Na úrovni konečného vlastnictví bytů nečekám armagedon. Nemovitosti jsou často zatížené hypotékami a banky s tím umějí pracovat,“ uvedl v prosincovém rozhovoru pro deník E15 zakladatel a majoritní vlastník investiční skupiny Natland Tomáš Raška.

Nedostatku motivace bank podpořit obchody odpovídají i hypoteční sazby, se kterými banky vstoupily do nového roku. Průměrný lednový úrok 6,34 procenta znamená, že ceny hypoték se oproti prosinci podle Fincentrum Hypoindexu nezměnily, když banky nečekají příliv nových zájemců citlivých na sazby.

„Na výraznější pokles si budeme muset počkat minimálně do třetího kvartálu nového roku,“ soudí Michaela Pudilová, úvěrová analytička společnosti Broker Consulting. Ještě prosinec přinesl lehké zdražení. Jak například uvádí prosincový Broker Consulting Index, průměrné sazby vzrostly oproti listopadu o dvě desetiny procentního bodu. „V nejbližší době nás pravděpodobně čeká stagnace úrokových sazeb na úrovni, kterou Česká národní banka dlouhodobě udržuje,“ předpokládá Pudilová.

Prostor ke zlevnění hypoték se přitom bankám už otevřel. Zhruba po dva uplynulé týdny totiž výrazně klesají náklady tuzemských bank na financování hypoték. Setrvale se totiž snižují úroky na mezibankovním trhu, „cena peněz“ pro banky přitom klesá navzdory stabilním úrokovým sazbám ČNB i nevyzpytatelné budoucí míře inflace. Tuzemské finanční domy tak dokážou financovat klientské hypotéky s náklady blížícími se loňskému jaru.

Kolem 4,8 procenta ročního úroku platily banky podle dat Thomson Reuters ještě týden před silvestrem za to, aby si na trhu obstaraly peníze na deset let. Do současnosti se přitom tento úrok propadl dokonce pod čtyři procenta. „Pětileté peníze“ vyšly v prosinci banky na bezmála 5,3 procenta, nyní úrok spadl až ke 4,3 procenta. Náklady bank jsou tak až bezmála o pětinu nižší.

Závěr loňského roku přitom znamenal praktický kolaps hypotečního byznysu, když se během listopadu propadl proti předchozímu roku objem poskytnutých hypoték dokonce o více než 80 procent.

„Vzhledem k výraznému propadu hypoteční aktivity dle dat Dataligence.cz postupně klesá i počet transakcí na nemovitostním trhu. Navzdory tomu ceny zůstávají do velké míry stabilní,“ připomněl v prosincovém ČBA Hypomonitoru hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Dohromady banky v Česku loni poskytly hypotéky za 163 miliard korun, což bylo o šedesát procent méně než v rekordním roce 2021.