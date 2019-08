Analýza: Babiše čeká těžký boj o evropské peníze. Brusel žádá ochranu klimatu, premiér silnice | E15.cz

Česko spolu s Polskem také podle premiéra dál trvá na tom, aby se nesnižoval objem peněz ve fondech soudržnosti a zemědělských fondech, jak to vzhledem k úsporám a viditelnému bohatnutí členských zemí navrhuje Evropská komise.

Dvacet miliard eur ve stálých cenách, které jsou v novém rozpočtu pro ČR zatím určeny, premiérovi nestačí. Chce přidat další miliardy hlavně v kohezních fondech určených k vyrovnávání socioekonomických nerovností. Pro ty je v návrhu rozpočtu určeno 6,44 miliardy eur.

Premiéru Babišovi se nelíbí ani to, aby na programy rozvoje venkova více přispíval český stát, a chtěl by, aby venkovu pomohla spíše unie. Více evropských peněz na české silnice je pokračování strategie, kterou Babiš prosazoval ve volbách do Evropského parlamentu. „Když dostaneme z unie více peněz na školky, školy a silnice, budeme mít pak více pro naše důchodce a na platy učitelů,“ řekl tehdy.

Přesun peněz směrem k budování silnic přitom není nemožný. Lepší dopravní infrastruktura je totiž jednou z priorit, na kterých se unijní státy pro rozdělování peněz v kohezních fondech dohodly.

Česko přitom nechce více peněz v těch nejsledovanějších oblastech, jako je ekologie, přesněji protiuhlíková opatření, digitalizace, inovace a výzkum nebo sociální politika – tedy přesně v oblastech, které po vyjednávání v EU velmi preferuje Evropská komise a doporučuje je i Česku jako cesty k lepší budoucnosti.

Ani tak ale jednání nebudou jednoduchá. Unie si vymiňuje, že tři čtvrtiny projektů budou vycházet ze společného vyhodnocení a strategie a jen čtvrtinu si Česko určí samo. To se premiérovi nelíbí a žádá, aby na české strategii a správě bylo až 40 procent projektů.

Jednání o rozpočtu začnou v Evropském parlamentu v září. Rozpočet bude předkládat už nová Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou, která nejvíce podporuje priority v oblasti inovací a boje proti klimatickým změnám. O nich ovšem český premiér spíše pochybuje. Babiše čeká nelehký souboj.