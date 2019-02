Analýza ministerstva financí: brexit vezme Česku miliardy | E15.cz

Pokud by Velká Británie odešla z Evropské unie bez dohody, tuzemští exportéři by jen letos přišli o třicet miliard korun. Nejvíc by přitom na ekonomiku nedolehl pokles vývozu na ostrovy, ale oslabení hospodářství celé eurozóny.

Tvrdý brexit by tuzemskou ekonomiku výrazně zpomalil. Podle nově zveřejněné prognózy ministerstva financí, která poprvé podrobně analyzuje i scénář tvrdého brexitu, by odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody letos znamenal snížení růstu HDP o šest až osm desetin procentního bodu.

Pakliže by Velké Británie odešla z unie s dohodou, tuzemská ekonomika by letos rostla o 2,5 procenta. Při tvrdém brexitu by zvýšila svůj objem jen o 1,7 až 1,9 procenta, odhaduje rezort.

Odchod Velké Británie bez jakékoliv dohody by znamenal, že by se Spojené království z pohledu EU stalo takzvanou třetí zemí. Tím by velmi pravděpodobně došlo k zavedení cel a dalších netarifních překážek ve vzájemném obchodě.

Celní sazba by se lišila podle druhů zboží, například vývoz automobilů do Velké Británie by byl zatížen desetiprocentní sazbou daně. Efektivní celní sazba, tedy harmonický vážený průměr celních sazeb na veškeré vyvážené zboží, by pro české exportéry podle výpočtu rezortu činila 3,2 procenta.

„Česká ekonomika by byla zasažena jak přímo prostřednictvím poklesu zahraničního obchodu se Spojeným královstvím, tak nepřímo vlivem redukce poptávky po českém zboží v eurozóně – tento nepřímý efekt by byl přitom nejmarkantnější,“ uvedl Jakub Vintrlík z tiskového oddělení MF ČR. „Celkové snížení poptávky po českém vývozu by vlivem obou faktorů činilo 1,1 procentního bodu,“ dodal.

Svaz průmyslu a dopravy odhaduje, že ekonomické škody na tuzemském hospodářství by šly do desítek miliard korun. „Pokud by přišel brexit skutečně už v březnu, pak jen v tomto roce by celkové snížení vývozu mohlo činit 30 miliard korun,“ říká mluvčí Svazu průmyslu Eva Veličková. „O další desítky miliard by celá ekonomika mohla přijít v delším období kvůli nižším firemním investicím,“ míní.

Hospodářská komora navíc upozorňuje, že někteří podnikatelé si pravděpodobně ani nemusejí uvědomovat hrozbu brexitu v plném rozsahu. „Tvrdý brexit by zasáhl i firmy, které dodávají komponenty například do Německa, kde se dále zpracovávají a následně reexportují jako nové zboží do Velké Británie. Je tak otázka, zda jsou všechny tyto firmy na případné nové podmínky dostatečně připraveny,“ sdělil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.