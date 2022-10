ANO už má primátorské řetězy ve více než třetině největších měst | E15.cz

Vítěz komunálních voleb ve velkých městech – vůči centrální vládě opoziční ANO – má šanci získat kontrolu nad více než polovinou z 27 radnic, v jejichž čele je primátor. Ze čtyř největších měst už hnutí získalo primátorské řetězy v Plzni a Ostravě, v Praze a Brně jednání stále pokračují. Regionální buňky ODS, lidovců a TOP 09 se přitom docela často neřídí doporučením šéfů těchto vládních stran, aby s ANO do svazků nevstupovaly.

„Pro mě je zásadní, aby vznikla koalice, která povede Brno k rozvoji,“ uvedla dosavadní primátorka města za občanské demokraty Markéta Vaňková, která vyhrála volby ve spojení s TOP 09. S výjimkou SPD jedná Vaňková o spolupráci se všemi subjekty v zastupitelstvu. Rozhodnutí o koalici podle ní nepadne dříve než po víkendu.

ANO zatím složilo koalice a má obsadit pozici primátora v deseti statutárních městech ze sedmadvaceti, v dalších čtyřech bude mít radní. Tento týden uskupení podepsalo dohodu mimo jiné ve Zlíně, vládnout tam bude s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů. Primátorem by měl být i nadále Jiří Korec, který vedl kandidátku ANO. „Dalším krokem bude domluva na jednotlivých gescích, příprava koaliční smlouvy a práce na programovém prohlášení,“ nastínil Korec.

O sestavení a řízení městské rady jedná ANO také v Jihlavě, Pardubicích, Mostě nebo v Ústí nad Labem, kde vyhrálo. Například počet nově získaných ústeckých mandátů však hnutí nekatapultoval do silné pozice. V 37členném zastupitelstvu má pouze třináct křesel. „Nová koalice by měla mít pohodlnou většinu. To znamená třeba pět stran a hnutí dohromady,“ řekl současný ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

Velmi složitá se jeví situace v Praze, kde zvítězil svazek Spolu tvořený ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jeho možní partneři Piráti a STAN chtějí pokračovat i s Prahou sobě a vytvořit se Spolu širokou koalici. „Preferujeme koalici na bázi vládní koalice, doplněnou o Prahu sobě. Je to relativně široký a bezpečný způsob, jak řídit město,“ uvedl místopředseda STAN Jan Lacina.

Šéf pražské ODS Marek Benda je však proti. Ke stávajícímu složení rady by podle něj bylo Spolu pouhým doplňkem. „Tuto představu v žádném případě nesdílíme,“ odmítl v podstatě jedinou možnost, jak zamezit odchodu formace Jana Čižinského do opozice. Pro získání většiny v zastupitelstvu ji přitom Spolu, Piráti a STAN nepotřebují.

Necelé dva týdny po komunálních volbách mají alespoň předběžně domluvenou koaliční spolupráci zhruba dvě třetiny statutárních měst. ANO se nedostalo do vedení radnic řízených primátorem zatím jen v Jablonci nad Nisou a v Třinci.

Kdo tvoří vládu České republiky?