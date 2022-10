Čižinského sen o široké koalici v Praze se rozplývá. Pro Piráty nejde o zásadní požadavek | E15.cz

Praha sobě pod vedením starosty Prahy 7 Jana Čižinského nadále touží po sestavení široké koalice Spolu, Pirátů, Prahy sobě a Starostů, což zřejmě hodlá zopakovat i na úterním setkání se Spolu. Z praktického hlediska to přitom není nutné, hlasy Čižinského uskupení nebudou potřeba, pokud se ostatní tři dohodnou. Svoboda navíc nechce být ve vlastní koalici v oslabení.

„Když sestavujete koalici, můžete do ní přizvat kohokoli, kdo má stejné myšlenky, stejný zájem o město. Musíte ale přemýšlet i nad tím, jak to vyhovuje početně,“ upozornil Svoboda. „Zavrhujeme možnost, že bychom měli proti sobě celek, který bude mít více hlasů než my,“ řekl s odkazem na to, že Piráti, Praha sobě a STAN mají společně 29 zastupitelů. Spolu disponuje 19 hlasy.

Jak Starostové, tak Piráti uvažují o této podmínce pragmaticky. Ani jeden nepřistoupil na Čižinského požadavek, aby společně vytvořili povolební vyjednávací blok. „Trvá stanovisko, že preferujeme koalici na širokém půdorysu demokratických stran. Je to návrh, o kterém chceme jednat,“ řekl opatrně v pondělí dosluhující pirátský primátor Zdeněk Hřib. Podobně smýšlí i lídr STAN Petr Hlaváček, který v tomto případě rovněž hovoří o návrhu, nikoli o požadavku.

Kolik má kdo zastupitelů na pražském magistrátu? Spolu: 19 ANO: 14 Piráti: 13 Praha sobě: 11 STAN: 5 SPD: 3

„Otázka je, jak moc je to opravdu zájem Pirátů nebo jako moc jde jen o vyjednávací strategii. Domnívám se, že jde spíše o vysokou kartu Pirátů a je to místo, kde by mohli případně ustoupit,“ uvedl politolog Univerzity Karlovy Petr Jüptner. „V pražském ideologickém rozdělení je navíc Praha sobě od Spolu ještě dál než Piráti,“ řekl politolog. S každým kolem vyjednávání, které nikam nevede, se podle něj zvedají akcie ANO. To skončilo na druhém místě a dokázalo by se Spolu zajistit většinu v městském zastupitelstvu. Takovou spolupráci si nicméně příliš nepřeje celostátní vedení stran.

Dohoda by zde byla nicméně zřejmě hladší, než o jakou se pokouší Spolu s Piráty. „Každé jednání s Piráty je velmi obtížné,“ řekl Svoboda po pondělním jednání s tím, že si Piráti chtějí nechat schválit koaliční smlouvu – obsahující personální obsazení jednotlivých postů v radě – krajským fórem. „Takže jakákoli dohoda, kterou děláte, zůstává tak trochu na vodě,“ postěžoval si Svoboda.

Právě personální otázky nejvíce komplikují vyjednávání. Piráti nechtějí spolupracovat s trestně stíhanými politiky, konkrétně třeba lidoveckým Janem Wolfem v kauze sportovních dotací, a vadí jim kumulace funkcí. Tou disponuje hned několik zastupitelů za Spolu, ať už jde o poslance Svobodu nebo europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09). Podle Svobody jsou takové podmínky, na kterých trvá i Praha sobě, neakceptovatelné.

Jednání se nicméně podle obou táborů posunula a začalo se hovořit o programu, na velké rozpory zatím politici nenarazili. Další jednání Pirátů a Spolu má proběhnout ve čtvrtek.