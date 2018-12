Antimonopolní úřad zastavil nákup policejních aut, podmínky mohla splnit jen Škoda | E15.cz

Příští rok bude podle něj turbulentní a přinese zásadní změny. S volbami do Evropského parlamentu se pojí i obsazování klíčových pozic v čele Evropské komise a ke střídání dojde i na postu předsedy Evropské rady či šéfky unijní zahraniční a bezpečnostní politiky. „Je třeba se soustředit na to, abychom proměnili co nejvíce českých šancí. Musíme zanechat výraznější českou stopu a postarat se také o to, aby vzrostl počet Čechů pracujících v institucích EU, zejména na vyšších postech,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ velvyslanec a vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU Jakub Dürr. Jaké jsou jeho priority v úřadě, kde teprve před několika měsíci vystřídal velvyslance Martina Povejšila? Plánuje nějaké změny? A trápí ho, že Češi EU stále příliš nerozumějí? Jak jim to vysvětluje? To vše se dočtete v rozhovoru.