Babiš bude jednat o dvojí kvalitě potravin s obchodními řetězci i výrobci | E15.cz

"Jsem rád, že premiér chce problém vyřešit celý, že nechce skončit na půl cesty, jenom tím, že budou různé obaly na různé varianty výrobků, což nijak nepomůže českým zákazníkům. Budou mít horší výrobek jenom v jiném obalu. Problém dvojí kvality to neřeší," řekl Prouza.

Reagoval tak na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), který by měla vláda brzy projednat. V novele zákona o potravinách by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun. Toman dlouhodobě tvrdí, že problém dvojí kvality se týká takřka výhradně nadnárodních společností.

Obchodníci zdůrazňují, že jim nadnárodní společnosti nedovolí nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobce by jim údajně nedodali ani další zboží. "Především je třeba změnit legislativu, aby nejenom v zákoně o potravinách nebo v zákoně o ochraně spotřebitele byly jiné obaly, ale taky aby se upravil zákon o významné tržní síle, kde by se definovalo, že zakazování nakoupit si lepší variantu výrobku je porušování hospodářské soutěže, že je to nekalá praktika a potom to může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stíhat," dodal Prouza.

Podle Prouzy bude třeba udělat kroky i v EU, ČR by k tomu měla příležitost v době svého předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. "Je potřeba mít evropský mechanismus, který rozhodne, co je původní kvalita a co jsou ty další varianty," uvedl Prouza.

Premiér minulý týden při zahájení kampaně hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu uvedl, že ČR je popelnicí Evropy. Podle něj je nutné udělat opatření na národní úrovni, pokud se je nedaří prosadit v Evropě.

Europoslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Právní úprava se věnuje i dvojí kvalitě výrobků, ale nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizovala řada českých zástupců v Evropském parlamentu.