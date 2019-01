Babiš je ve střetu zájmů. Černošice nám daly za pravdu, říká šéf Transparency | E15.cz

Podle Ondráčky rozhodnutí dostal do ruky jen premiér. „Z toho, co bylo zveřejněno, ale jednoznačně plyne, že Černošice dávají našemu podnětu za pravdu. Rozhodly o vině premiéra. Oni totiž vydali rozhodnutí, což je krok, kterým se standardně ukládá vina v přestupkovém řízení a sankce,“ řekl E15.cz Ondráčka.

„Kdyby to bylo v jeho prospěch, tak by řízení usnesením zastavili, což se nestalo. Navíc kdyby úřad rozhodl ve prospěch Babiše, tak on by to dávno zveřejnil,“ doplnil šéf Transparency International. Úřad měl podle něj možnost udělat finanční sankci ve výši 0 až 250 tisíc korun.

Úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se už dříve hájil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice,v nichž premiér žije.

„Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu,“ řekl Babiš ČTK. „Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného,“ dodal.

Starosta Černošic Filip Kořínek na slova o zpolitizovaném rozhodnutí zatím reagovat nechtěl. „Vyjádření pana premiéra slyším poprvé od vás,” řekl E15.cz Kořínek. „Pokud se bude odvolávat, jeho rozhodnutí prověří krajský úřad.”

„Správní řízení je zcela neveřejné. Já sám to rozhodnutí neznám, ani obsah toho spisu, to zná jen odbor přestupků,“ řekl starosta Černošic. Rozhodnutí se bude moci zveřejnit až poté, co nabude právní moci. Tato lhůta se ale ještě protáhne v případě, že se Babiš proti rozhodnutí odvolá.

„Zatím nevíme, co se v rozhodnutí píše. Podle reakce premiéra se ale zdá, že je verdikt v souladu jednak se stanovisky našich analýz, ale také se stanovisky všech orgánů, které tuto věc zatím řešily a nebyly řízené politiky ANO. Tedy se stanovisky právníků Evropské komise, Evropského parlamentu i nezávislými expertními analýzami,“ uvedl pro E15.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš. Právě jeho strana si již dříve nechala vypracovat na téma možného střetu zájmů premiéra právní analýzu.

Správní řízení není ukončené, protože rozhodnutí zatím není pravomocné. Babiš má lhůtu pro odvolání do 5. února. Pokud by se neodvolal, stal by se verdikt 6. února pravomocným a úřad by o něm mohl podrobněji informovat. Jestliže se premiér skutečně odvolá, předá černošický úřad spis odvolacímu správnímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Ten může rozhodnutí zrušit, potvrdit nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.

Podnět na černošickou radnici odeslala organizace Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny. Pokud úřad shledá porušení zákona, hrozí premiérovi čtvrtmilionová pokuta.