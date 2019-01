Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce nadále postavit administrativní čtvrť pro vládní úředníky v pražských Letňanech. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dosud nápad odmítal, podle něj by na místě Pražanům více pomohla nová nemocnice, která by nahradila zastaralou nemocnici Na Bulovce. Podle premiéra se výstavba nemocnice nevylučuje s úřednickou čtvrtí.

„Po rozhovorech s panem ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem jsem dospěl k názoru, že souhlasíme s tím, aby v úřednické čtvrti byla i nemocnice,“ řekl Babiš. „Myslíme si, že je to v rámci té plochy možné, aby se do Letňan přestěhovala Bulovka,“ dodal premiér. Nemocnice Na Bulovce má složité majetkové vztahy, část budov vlastní magistrát, nemocnici ale provozuje stát. Podle premiéra by se budovy po nemocnici daly prodat.

Babiše a Hřiba čeká ve středu schůzka, kde by měl premiér představit projekt úřednického městečka. „Nerad bych předjímal vývoj situace a středečního jednání,“ reagoval na Babišova slova Hřib. „Věřím, že mi pan premiér osvětlí svůj plán v celém jeho rozsahu a dozvím se nové skutečnosti.“

Pozemky v Letňanech, na kterých by Babiš chtěl čtvrť za deset miliard postavit, patří v současné době pražskému magistrátu. Ten se jich nechce zcela vzdát. Vedení hlavního města by zde chtělo kromě zdravotnického zařízení postavit rezidenční čtvrť.

„Podle nás není vhodné v Praze stavět úřednické ghetto. Vytváření monotematických čtvrtí obecně zvyšuje nároky na dopravu ve městě a to není něco, co bychom chtěli,“ řekl dříve primátor.

Praha v současnosti neprovozuje žádnou nemocnici, všechny pražské nemocnice patří pod ministerstvo zdravotnictví. „Stavba nové nemocnice o tisíci lůžek vyjde zhruba na 8,5 miliardy,“ upřesnil Hřib. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by bylo vhodné nahradit některé ze stávajících pavilonových nemocnic novým zařízením, nutně to podle něj ale nemusí být v Letňanech.

Stavět novou nemocnici na severním okraji Prahy ale kritizují zástupci Středočeského kraje. „Rozpočet Prahy je trošku jiný než rozpočet Středočeského kraje a už v tuto chvíli naše nemocnice velmi bojují s postupným navyšováním platů zdravotnického personálu,“ řekla hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) s tím, že hrozí odliv pacientů.

„Dopad do středočeských nemocnic bude obrovský, potažmo do kasy Středočeského kraje, protože o to víc budeme muset ty nemocnice držet,“ uvedla Pokorná Jermanová. Babiš uvedl, že o tom bude s hejtmankou jednat.