Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác | E15.cz

Vize Andreje Babiše o velkém letňanském komplexu, v němž by se měli soustředit úředníci, pomalu získává konkrétní obsah. Majetkový úřad už vybral první nemovitosti, které by státní správa mohla vyklidit. Vyplývá to z předbězného seznamu, který E15 od majetkového úřadu získala. Podle premiéra by se desetimiliardová investice měla vrátit do pěti let díky prodeji nemovitostí a ušetřeným nákladům. Neuvedl ale, o jaké konkrétní budovy se jeho odhad opírá.