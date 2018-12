Babiš odešel z vedení Rady pro Evropské fondy, prý to k ukončení kontroverzí stačí | E15.cz

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal v pondělí varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies Co., Ltd. a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Úřad to dnes uvedl na svém webu. Šéf Huawei odpovědný za aktivity společnosti v Česku a na Slovensku Radoslaw Kedzia v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny uvedl, že Huawei není politickou organizací. Vyjádření společností ČTK zjišťuje. Ambasadorem značky je v Česku zpěvák Mikolas Josef.