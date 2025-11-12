Babiš: Prezident chce, ať řešení střetu zájmu vysvětlím veřejnosti, ne jemu
Pravděpodobný budoucí premiér Andre Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem prohlásil, že hlava státu chce, aby řešení svého střetu zájmu vysvětlil hlavně veřejnosti, nikoliv jen jemu. Babiš ubezpečil, že situaci řeší. Jak, to nevysvětlil.
„I v minulosti jsem sliboval, a to samozřejmě dodržím, že mu to vysvětlím. Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, a ne jemu,“ poznamenal Babiš. „Řekl jsem, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názorem Evropské komise,“ dodal.
„My jsme o tom diskutovali. Pan prezident má na to nějaký názor. Mluvili jsme o nějakých usneseních nějakých orgánů. My si to ještě nastudujeme a potom se k tomu vyjádřím,“ doplnil Babiš. „Atmosféra v některých médiích je taková, že i když zemřu, tak budou stále psát, že mám střet zájmů,“ poznamenal.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Podrobnosti svého plánu ale veřejně prozrazovat nechce.
Pavel na konci října pověřil Babiše jednáním o sestavení nového kabinetu, který hnutí ANO tvoří s hnutím SPD a s Motoristy.