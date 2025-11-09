Babiš obvinil Fialovu vládu z děr v rozpočtu za 100 miliard
Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí více než 85 miliard korun na výdajích a dalších 15 miliard tvoří podle něj „nafouknuté“ příjmy. Řekl to dnes ve videu na síti X. Podle ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury však hnutí ANO jen připravuje půdu pro rozvolnění rozpočtové kázně a návrat vysokých deficitů. Spory o rozpočet se vyostřují ještě před tím, než jej nová Poslanecká sněmovna vůbec dostane na stůl.
„Pravda je, že tam chybí v tom návrhu 85,4 miliardy na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují," prohlásil Babiš. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pátek řekla, že v návrhu rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, asi 32 miliard na mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard na spolufinancování zemědělství. Další chybějící výdaje podle ní ještě vyjdou najevo.
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) na její vyjádření reagoval slovy, že hnutí ANO nebude ochotné dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti a chystá návrat obřích deficitů podle hesla „Po nás potopa“. „Hnutí ANO opět vytáhlo nové číslo z klobouku," sdělil v pátek Stanjura ČTK.
Babiš dnes uvedl, že kromě chybějících výdajů ministerstva dopravy, práce a sociálních věcí či zemědělství není v kapitole ministerstva spravedlnosti 621 milionů korun pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství, dalších 730 milionů chybí v rozpočtu ministerstva vnitra pro dobrovolné hasiče a 800 milionů korun postrádá na spolufinancování evropských fondů ve zdravotnictví.
Stanjura žádá garance
Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů opakovaně vyzývá končící vládu, aby rozpočet znovu předložila do Sněmovny. Kabinet návrh poslal dolní komoře na konci září, vzhledem k volbám se jím ale nově zvolení poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou.
Stanjura chce, aby nová vládní sestava garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu do Sněmovny. Vláda v demisi by se měla k rozhodnutí, zda rozpočet pošle, vrátit ve středu.
Fiala míní, že pokud vznikající koalice po odcházející vládě žádá předložení rozpočtu, měla by dodržet jeho navržené parametry, jinak by si měla připravit svůj vlastní. Babiš se podle něj jen snaží odvracet od svého střetu zájmů, řekl premiér v sobotu.
Státní rozpočet pro rok 2026 navrhla končící vláda se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.