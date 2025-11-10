Pavel chce od Babiše vysvětlit, jak vyřeší svůj konflikt zájmů. A to dřív, než bude premiérem
Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby veřejnosti vysvětlil, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Pavel to v pondělí řekl na dotaz novinářů při návštěvě Karlovarského kraje. Bylo by dobře, aby veřejnost od svého možného budoucího premiéra slyšela, že nebude ve střetu zájmů a bude fungovat ve prospěch ČR bez konfliktu se zákonem, řekl prezident. Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert.
Pavel se má s Babišem setkat ve středu, na jednání se chce mimo jiné informovat právě o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů. Jednat budou i o návrhu programového prohlášení budoucí vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a Motoristy.
„V případě, že bude Andrej Babiš ve střetu zájmů, tak z hlediska platné legislativy Agrofert bude dnem jmenování Andreje Babiše vyloučen ze všech dotací a zároveň z veřejných soutěží,“ podotkl prezident.
Problém by to pak podle něj mohl být nejen pro Agrofert, ale i pro Česko. Pokud Evropská unie dospěje k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, může to podle prezidenta znamenat omezení zdrojů pro ČR jako celek. „Protože potom veškeré peníze z Evropské unie, a není jich málo, budou předmětem buďto pozdržení nebo úplného zablokování,“ dodal prezident.
Pavel na konci října pověřil Babiše jednáním o sestavení nového kabinetu. V pondělí novinářům řekl, že rychlost vzniku vlády závisí na předsedovi ANO, Pavel podle svých slov za celou dobu neřekl ani neudělal nic, co by proces zdržovalo. „Teď je na Andreji Babišovi, kdy přijde se způsobem, jak je připraven řešit svůj střet zájmů, kdy si promluvíme o programovém prohlášení,“ podotkl prezident. Svůj komentář k programu budoucí vlády chce Babišovi sdělit především k zahraniční a bezpečnostní politice.
Záviset bude podle prezidenta také na tom, kdy Babiš přinese návrh konkrétního personálního obsazení budoucího kabinetu. Předseda ANO dříve uvedl, že k personálnímu obsazení ministerstev se koalice vrátí koncem listopadu. Prezident opakovaně uvedl, že se plánuje s kandidáty na členy vlády sejít a diskutovat s nimi o jejich prioritách a postojích.