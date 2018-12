Babiš: Úřad pro kybernetickou bezpečnost situaci s Huawei nezvládl | E15.cz

Hokejový obránce Marek Trončinský se vrací do kádru extraligových Pardubic. Východočeši třicetiletého beka na konci listopadu vyřadili z kádru, nyní Trončinský opět patří do sestavy. Za Dynamo by měl hrát již ve středečním zápase 27. kola proti Vítkovicím.