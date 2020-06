Černý trh s cigaretami klesl. Pašování zpomalil i koronavirus | E15.cz

Tzv. Illicit whites – Cigarety vyrobené legální cestou v běžných továrnách, část výroby se ale vyvede mimo oficiální cesty a dováží se do České republiky. Zde se naskládají do krabiček téměř stejných, jako jsou ty oficiální. Chybějící kolek se nahradí například označením duty free. Pašované značkové cigarety – Legálně se prodávající okolkované cigarety dovezené do České republiky ze zemí, kde je nižší cena, typicky z Ukrajiny a Běloruska. Překupníci je pak u nás přeprodávají za vyšší cenu. Podle českých zákonů lze do země přivézt legálně čtyři kartony na osobu, překupníci pochopitelně limit porušují. Padělky – Tyto cigarety vznikají mimo oficiální továrny. Padělky tvoří jen malý zlomek černého trhu s cigaretami.