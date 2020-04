Cigaretám za miliardy hrozí zničení. Poslanci schválili delší prodej krabiček se starými kolky | E15.cz

Neprodané cigarety, hektolitry vylitého piva a další okolnosti připraví letos stát na spotřební dani až o 7,5 miliardy korun. Kvůli epidemii koronaviru se nejenže vůbec neprodávají cigarety v příhraničí, ale kvůli zdražení tabáku a nástupu nových kolků se staré neprodané zásoby musejí zničit. Poslanci proto schválili prodloužení doby, po kterou se budou moci levnější cigarety doprodat, do června.

Prodejci mohou nyní prodávat cigarety se starými kolky do konce května, poté se budou smět nabízet jen cigarety, pro které od začátku roku platí o deset procent vyšší spotřební daň. Poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) prosadil na úterní schůzi sněmovny, aby se období prodloužilo o měsíc. „Předložil jsem návrh, aby se cigarety se starými kolky mohly v červnu nejenom stahovat, ale i prodávat konečnému uživateli,“ řekl Kalousek. Návrh musí ještě schválit Senát.

Do června se také prodlužuje období pro stahování starých cigaret z trhu a jejich likvidaci pod dohledem celníků. „Jedná se o vstřícný krok, který by měl pomoci všem dotčeným subjektům,“ uvedl mluvčí rezortu Jakub Vintrlík. V opačném případě by totiž musely začít firmy s časově náročným svozem už v dubnu, na skladech přitom zůstává násobně více cigaret se starými kolky než v minulých letech.

Tabákové firmy tlačí už několik týdnů na prodloužení prodeje, ideálně o několik měsíců. Jinak budou muset podle svých slov spálit krabičky v hodnotě několika miliard korun. „Kvůli nouzovému stavu je rychlost výprodeje výrazně za původním očekáváním. Hlavním problémem je uzavření více než 12 tisíc prodejních míst, které výrobky se starými kolky mají na skladech,“ říká obchodní ředitel distributora Imperial Brands Bojan Stoevski. Výrobci nicméně mohou žádat stát o vrácení již zaplacené spotřební daně za zničené cigarety. Velkoobchodníci a trafikanti ale nedostanou nic.

Klíčové je pro tabákový průmysl otevření hranic, což je však nyní v nedohlednu. Návštěvníci z Německa či Rakouska se totiž starají až o 30 procent tuzemského odbytu. „Každý měsíc se na hranicích prodají cigarety přibližně za 2,3 miliardy korun,“ řekl mluvčí společnosti British American Tobacco Tomáš Tesař, podle kterého stát z této částky získá zhruba 1,8 miliardy korun na spotřební dani a DPH. Příhraniční trh se ale zcela zastavil. Německá policie již informovala o tom, že zachytila řadu lidí, kteří zkoušeli z Česka cigarety pašovat.

Vrácení spotřební daně chtěly i pivovary, které mají na skladech pivo, které jim putuje zpět z hospod a kazí se. „Není možné ho jednoduše znovu naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Nezbývá než toto pivo zlikvidovat,“ uvedla ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová s tím, že i při likvidaci se přitom musí odvést spotřební daň. Škody dosáhnou podle ní stovek milionů korun. Sněmovna osvobození vylitého piva od spotřební daně nakonec v úterý schválila.

Podívejte se na továrnu na výrobu cigaret a tabáku Philip Morris v Kutné Hoře: