České republice není ve vztazích s Ruskem co vyčítat, řekl Hamáček | E15.cz

České republice není ve vztazích s Ruskem co vyčítat, řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na pražských Olšanských hřbitovech poté, co uctil památku padlých ve druhé světové válce. Poukázal na to, že vztahy v poslední době neprocházejí nejlepším obdobím. Česká republika si v pátek státním svátkem připomíná 75 let od konce druhé světové války.