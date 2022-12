Cenový strop na energie: velké firmy dostanou stejné úlevy jako ty malé | E15.cz

Zastropování cen bude mít stejné podmínky jako u malých a středních firem. Platit tedy bude jen do výše 80 procent nejvyšší roční spotřeby dané firmy za posledních pět let. „Toto opatření má firmy motivovat k úsporám. Nejlevnější energie je ta uspořená,“ řekl Síkela.

Celková výše podpory bude přitom ve všech unijních zemích stejná a to čtyři miliony eur, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V případě výrazně energeticky náročných odvětví by měl být strop nicméně vyšší. Podle šéfa státní kasy se opatření zaplatí z nové daně z mimořádných zisků a odvodů z nadměrného příjmu výrobců elektřiny.

Zástupci profesních komor návrh přivítali. „Nikdo se nemůže divit nervozitě firem, kdy ceny energií vzrostly do rekordních výšin. Kdyby to zůstalo bez zásahu, způsobilo by to velké problémy s konkurenceschopností českých firem,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. „Je to výsledek dlouhých a obtížných jednání. Je to umění možného v rámci dočasného rámce EU, pravidel veřejné podpory a finančních možností České republiky,“ dodal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v listopadu dotační program na podporu velkým firem s cenami energií. Ke konci listopadu přišlo na ministerstvo na 320 žádostí za téměř 2,5 miliardy korun.