Babiš chce snižovat úrokové sazby, Nerudová by naopak přitvrdila | E15.cz

Šéf hnutí ANO a jeden z favoritů prezidentských voleb Andrej Babiš v rozhovoru pro deník E15, který vyjde ve čtvrtek, zkritizoval současnou výši základní úrokové sazby. V případě zvolení hlavou státu by se snažil přesvědčit guvernéra ČNB a svého bývalého ekonomického poradce Aleše Michla, aby jím vedená bankovní rada centrální banky sazby co nejdříve snížila.

„Určitě bych si přál, aby Česká národní banka neměla jednu z nejvyšších základních úrokových sazeb v Evropě ve výši sedm procent, když naši exportéři exportují do eurozóny a tam je sazba 1,75 procenta,“ řekl Babiš.

Podle něj vysoká sazba v boji proti inflaci nefunguje, jelikož už měly spotřebitelské ceny začít klesat. „Je naivní si myslet, že Česká národní banka porazí ropný kartel, když se šejkové domluví, že navýší těžbu ropy, nebo ji naopak sníží. Tahle strategie nemá vliv ani na emisní povolenky, na cenu plynu, odpojení ceny plynu od ceny elektřiny vyrobené z jádra a uhlí,“ doplnil Babiš s tím, že současná inflace není tažena poptávkou.

Ekonomka Danuše Nerudová, podle posledního volebního modelu Medianu Babišova nejvážnější konkurentka, by naopak v utahování měnové politiky přitvrdila. „Česko prohrává v boji s inflací. Jsme pátou nejhorší zemí v EU. Máme nejvyšší pokles reálných mezd za posledních dvacet let. Ani při globální finanční krizi neklesly reálné mzdy o desetinu. A co hůř? ČNB rezignovala, nezvedá úrokovou sazbu, a inflace tak dále požírá lidem úspory,“ vyjádřila se někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně na konci listopadu na Twitteru.

Podle jejího názoru by každopádně Česká národní banka a vláda měly postupovat v souladu tak, aby opatření pro boj s inflací měla vůbec nějaký efekt. „To nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, že ČNB bude zvyšovat úrokové sazby a vláda bude bezedně navyšovat výdaje,“ uvedla Nerudová v anketě prezidentských kandidátů pro server E15.

Další z favoritů prezidentské volby, generál ve výslužbě Petr Pavel, se hodnocení kroků současné bankovní rady ČNB v rozhovoru pro server E15 vyhnul. „Opírám se o doporučení odborníků na slovo vzatých, jako jsou bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma nebo David Marek z Deloitte,“ řekl Pavel.

Marek aktuální výši sazeb chválí. Rekordní sedmiprocentní úrokové sazby jsou podle něj „modelovou ukázkou správného boje s vysokou inflací“.