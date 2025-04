Česko od půlnoci omezí veškerou nákladní dopravu ze Slovenska. Kamiony budou moct překračovat hranice jen na vybraných pěti přechodech, a to Mosty u Jablunkova, Starý Hrozenkov, Bílá-Bumbálka, Lanžhot a nově přibude Hodonín. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to řekl Seznam Zprávám. Omezení by se mělo týkat všech kamionů nad 3,5 tuny, které převáží nejen zvířata a živočišné produkty, ale i jakékoliv další zboží.

„Nákladní vozidla bez rozdílu vezeného nákladu budou moci pro vjezd na území ČR použít pouze pět hraničních přechodů se Slovenskem,“ potvrdil zpřísnění podmínek mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Veterinární správa upřesnila, že přepravci, kteří vezou nebo jsou určeni pro transport zvířat, živočišných produktů či krmiv, budou jako dosud moci použít pouze první čtyři jmenované hraniční přechody. Přechod Hodonín bude možné použít pro zásilky veškerého ostatního zboží, uvedl Vorlíček. Vozidla převážející kontrolované komodity budou podle něj podrobována důkladnější dezinfekci než ostatní nákladní automobily.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že na vybraných přechodech budou provedeny technické úpravy, aby bylo možné dezinfikovat co největší množství projíždějících vozidel. Například na přechodu Lanžhot bude během víkendu vyfrézovaná část vozovky v prostoru celnice, aby vznikla vana, ve které se budou dezinfikovat kola nákladních automobilů.

Na jiných přechodech zatím podle Kupky nainstalují hasiči mobilní dezinfekční zařízení. „Pokud se ukáže, že mobilní zařízení nepostačují, budeme schopni totéž provést u Jablunkova. U ostatních přechodů, kde prostorové možnosti neumožňují technické úpravy, budeme spoléhat na mobilní zařízení,“ uvedl Kupka. Úpravy by měly být hotové do pondělí, dodal Kupka.

Podle dřívějšího vyjádření Výborného nebude možné dekontaminovat veškerá projíždějící vozidla, například přes Lanžhot projede na 12 tisíc nákladních automobilů denně. Kupka dnes upřesnil, že se zaměří především na nákladní vozidla, která mohou představovat větší riziko, protože projížděla územím, kde se mohla se slintavkou a kulhavkou setkat.

Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snaze ochránit chovy v Česku rozumí, slintavku a kulhavku jeho generální tajemník Vojtěch Hromíř vidí jako vážnou hrozbu. „Pět přechodů není úplně málo. Je ale důležité, aby stát o tom informoval důkladně a veřejně, aby ti, co přijíždějí sem do republiky, měli možnost se na to připravit,“ řekl. Dodal, že omezení zatím na česko-slovenské hranici dopravcům větší potíže nepřinášely, větší kolony se netvořily.

Další vývoj je podle Hromíře závislý také na tom, jak dlouho bude trvat projetí dezinfekční zónou, protože nová opatření teď zahrnují více automobilů. „V případě, že by to přinášelo velké komplikace, tak věříme tomu, že ty odpovědné orgány na to budou nějak reagovat a snažit se tu proceduru nějak upravit,“ dodal.

Výborný Seznam Zprávám řekl, že k opatření přistoupil po debatě se zemědělci. Farmáři včetně potravinářů a některých chovatelských svazů v uplynulých dnech vyzývali ke zpřísnění opatření. Chtějí například plošný zákaz dovozů a přepravy živých hospodářských zvířat na a přes území ČR ze všech sousedních zemí.

Za nedostatečná dnes označila zaváděná opatření také poslankyně a stínové ministryně zemědělství Margita Balaštíková (ANO). Vláda podle ní podceňuje riziko zavlečení nákazy do ČR a na hrozbu reaguje neadekvátně, navrhla vládě a ministerstvu zemědělství vyhlásit stav nebezpečí nebo zavést kontroly na všech hraničních přechodech.

Slintavka a kulhavka je velmi nakažlivé závažné virové onemocnění sudokopytníků, které je nejefektivnější řešit vybitím celého chovu. Riziko přenosu na člověka je podle odborníků velmi nízké až zanedbatelné. Nákaza se v současnosti šíří na Slovensku a v Maďarsku. Riziko zavlečení do ČR významně vzrostlo poté, co se v neděli potvrdila nákaza ve slovenském Plaveckém Štvrtku zhruba 50 kilometrů od hranic s Českem.