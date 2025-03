Od úterý začne PCR testování mléka z jihomoravských farem kvůli slintavce, uvedl Výborný

Od úterý začnou preventivní PCR testy mléka z jihomoravských farem, které mají více než sto dojnic. V okresech Břeclav a Hodonín se budou provádět testy mléka ze všech farem. Opatření je další reakcí na šíření slintavky a kulhavky na Slovensku a v Maďarsku. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). V mléce je podle něj nákaza přítomna několik dní předtím, než se projeví u zvířete. V příštích dnech budou odborníci také vyšetřovat ulovenou zvěř z jihomoravských obor.

„Děláme to opravdu preventivně. Tak, aby v případě, že by ta nákaza zde v České republice byla, tak aby byla izolována, aby byly izolovány chovy co nejdříve,“ uvedl Výborný ke kontrolám mléka.

Na jižní Moravě se podle něj bude v příštích dnech také vyšetřovat volně žijící zvěř. „Budeme v příštích dnech také sérologicky vyšetřovat volně žijící zvěř, která bude ulovena v oborách na jižní Moravě, abychom měli představu, zda virus není přítomen u volně žijící zvěře, protože i to by bylo ohrožení pro chovy,“ doplnil Výborný.

Na Slovensku v neděli přibylo páté ohnisko nákazy. Jde o velkou farmu ve vesnici Plavecký Štvrtok nedaleko Malacek na západě země, zhruba 40 kilometrů po silnici od hranice s Českem.

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Virus slintavky a kulhavky se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. V ČR byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Na Slovensko se nákaza dostala z Maďarska. Riziko přenosu na člověka je velmi nízké až zanedbatelné