Třešňák otevírá Hilton v Chorvatsku, Kiwi.com končí v Číně, českým podnikům docházejí zásoby | E15.cz

Česká skupina JTH dokončila stavbu chorvatského hotelového komplexu Hilton Rijeka Costabella Resort. Mezi hosty při slavnostním otevření byl i chorvatský prezident Zoran Milanovič...

Měl to být hlavní stretegický trh. Čína jako brána do Asie, na největší trhy osobní letecké dopravy na světě. Koronavirová pandemie však zásadně změnila plány brněnského vyhledávače letenek Kiwi.com, který zrušil chystaný vstup do Číny včetně možných akvizic tamních podniků.

Tragický skon nejbohatšího Čecha a vládce skupiny PPF Petra Kellnera vyburcoval české miliardáře, aby se začali zajímat o řešení nástupnictví a dědických záležitostí...

PPF zveřejnila unikátní video Petra Kellnera. Co v něm radí?

Tuzemská ekonomika se stejně jako globální hospodářství potýká s nedostatkem surovin a materiálů. Firmám chybí prakticky cokoli od dřeva přes plasty...

Biskupství litoměřické úspěšně vybralo správce svého majetku, který bude hospodařit s aktivy v hodnotě až 100 milionů korun ročně. Jde vůbec o první transparentní výběrové řízení na finančního poradce při správě církevního majetku v Česku...

