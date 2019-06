Čtvrtým tunelem pod Vltavou začalo jezdit metro před 15 lety. Připomeňte si jeho stavbu | E15.cz

Před 15 lety, 25. června 2004, byl do provozu uveden nový úsek metra, který prodloužil trasu C z Nádraží Holešovice o dvě stanice - Kobylisy a Ládví. Cestující v pražském metru tak začali využívat již čtvrtý tunel pod vltavským dnem. Pro překonání Vltavy použili stavbaři netradiční postup - dva železobetonové tubusy dlouhé 170 metrů nejprve vyrobili v suchém doku na břehu řeky a až pak je pomalu zasunuli do rýhy na dně, kterou nakonec zasypali.