DPP zruší většinu smluv s advokátní kanceláří HSP & Partners kvůli možnému napojení na Huawei | E15.cz

Obměněné vedení největší pražské firmy odstoupí od desítek v minulosti uzavřených smluv. Jedná se o výraznou většinu kontraktů pražského dopravního podniku s advokátní kanceláří HSP & Partners. V platnosti však dál zůstanou smlouvy, na základě kterých je DPP zastupován společností HSP v soudních sporech týkajících se například vestibulů metra. Deníku E15 to řekl Petr Witowski, generální ředitel DPP. Záležitost se bude řešit na zasedání dozorčí rady příští středu.

Podnik tak reaguje na doporučení dozorčí rady z konce ledna, které vyzvalo k ukončení spolupráce DPP s kanceláří, v níž působí právník Květoslav Hlína. Podle dozorčí rady totiž existuje podezření, že Hlína zastupoval DPP i jeho dodavatele, například čínskou společnost Huawei.

„Dopravní podnik zruší všechny rámcové smlouvy s advokátní kanceláří HSP & Partners, které se týkají například poradenství nebo školení,“ uvedl pro deník E15 Witowski. Zrušena tak bude výrazná většina smluv DPP s advokáty, od několika jednotek smluv s HSP & Partners ale DPP neodstoupí.

Právník Hlína odmítl podezření dozorčí rady. „Respektujeme právo každého klienta zvolit si právního zástupce dle vlastní volby. Důvody pro ukončení spolupráce s námi, tak jak byly prezentovány, ale byly vykonstruovány na základě nepravdivých informací,“ napsal deníku E15 Hlína.

Podle serveru Hlídač Státu, jenž pracuje s databází registru smluv, uzavřel pražský dopravní podnik celkem 33 smluv s advokátní kanceláří HSP & Partners. Výše kontraktu je zveřejněna pouze u 17 z nich, a to v celkové výši 8,9 milionu korun.

„Smlouvy na právní zastupování v konkrétních dlouhodobých soudních sporech týkajících se například vestibulů metra, rušit nebudeme,“ dodal Witowski. Podle něj jde o jednotky smluv. Důvody neodstoupení jsou dle Witowského dva.

Jedním by byla příliš vysoká finanční zátěž způsobená případným přechodem na jinou advokátní kancelář v případě roky se táhnoucích složitých sporů. Jako druhý důvod Witowski uvedl rizika spojená s dělbou odpovědnosti za případné prohrané spory mezi kancelář HSP & Partners a její případnou nástupnickou společností. „Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy budou advokátní kanceláře svádět odpovědnost jedna na druhou,“ řekl Witowski.

Podle náměstka primátora a člena dozorčí rady DPP Petra Hlubučka (STAN) je však takové rozhodnutí DPP nedostačující. „Management DPP by měl doporučení dozorčí rady co nejvíce respektovat. Podle mého názoru by měly být zrušeny všechny smlouvy, ne většina vybraných. Rozhodnutí je ale na představenstvu,“ řekl Hluboček.