Drahé bydlení v Česku. ANO a Spolu chtějí stavět, levice danit investiční byty | E15.cz

Nedostupnost bytů podle OECD zapříčinila kombinace vysoké poptávky a nedostatečné výstavby. „Přestože se nabídka nových bytů zvyšuje, nestalo se tak ve velkých městech, kde je největší poptávka,“ píší výzkumníci, kteří na studii spolupracovali s ministerstvem pro místní rozvoj.

V Praze je na koupi bytu třeba až patnáct ročních platů. Česko by podle OECD mělo rozvíjet bydlení ve městech, podporovat i jiné než vlastnické bydlení, posílit sociální a dostupné bydlení a lépe zacílit dotace a finanční podporu výstavby.

Strany před volbami přišly s řadou receptů, jak problém vyřešit. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) například prosazuje myšlenku, že by se Státní fond podpory investic mohl stát sám investorem.

„Vznikla by skutečně státní bytová výstavba. Zaměřili bychom se na veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté, hasiči, učitelé nebo lékaři,“ řekla šéfka rezortu, podle které by dostupné bydlení mohlo tyto pracovníky nalákat i do méně atraktivních regionů. Stát by také mohl podle ní při výstavbě více spolupracovat se soukromým sektorem.

Klíčové je však podle Dostálové dokončit projednání návrhu stavebního zákona v Senátu. Nový zákon podle ní skutečně rozhýbe bytovou výstavbu. O tom však pochybuje opozice, koalice Pirátů a STAN i Spolu se netají ambicí zákon předělat. „Pokud vláda svůj nový stavební zákon prosadí na sílu, náprava škod – především přiblížení rozhodování zpátky k lidem na lokální úrovni – bude naší prioritou,“ uvádí Piráti a Starostové v programu.

Koalice Spolu, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se nicméně shoduje s Dostálovou, že je nutné řešit nedostupnost bydlení zejména novou výstavbou, zrychlením povolování a uvolněním podmínek pro pořízení bytů.

„Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení například snížením povinné spoluúčasti, přímou pomocí státu se spoluúčastí, bonusem za každé narozené dítě,“ vypočítává koalice v programu. Uskupení chce také snížit DPH na výstavbu či rekonstrukci bytů.

Sociální demokraté a komunisté přistoupili k tématu levicově. Kromě státní podpory výstavby chtějí vyřešit zejména problematiku investičních bytů. ČSSD chce tvrději zdanit čtvrtou a další nemovitost, KSČM už druhou a další. Sociální demokraté také slibují udílení pokut za dlouhodobě neobsazené byty.

„V kanadském Quebecu je daň z bytu vysoká, ale když prokážete, že je byt obsazený, tak jde skoro na nulu,“ přibližuje expremiér Vladimír Špidla, který bude za oranžové kandidovat v Praze.