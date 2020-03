Exekuce se mají zmírnit, lidem hrozí kvůli pandemii dluhová past | E15.cz

Změny se mají dotknout insolvenčního zákona, exekučního řádu či zákona na ochranu spotřebitele. Chystané novely mají pomoci hlavně lidem v exekucích a osobních bankrotech, samoživitelkám a seniorům, živnostníkům či lidem, kteří přijdou o práci.

„Jsou tři nejohroženější skupiny obyvatelstva. První okamžitě, druhá v brzké době a třetí, která má určité finanční rezervy, ale může přijít o zaměstnání, v dohledné době,“ řekl šéf sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO) s tím, že předlohy by bylo nejlepší přijmout do Velikonoc. „Pomoc k nejohroženější skupině, která je v exekucích nebo bankrotech, musí směřovat co nejrychleji. Aby z toho nebyl větší problém, než je samotný koronavirus,“ dodal.

Na sadě pozměňovacích návrhů se podílejí poslanci Kateřina Valachová (ČSSD), Lukáš Kolářík (Pirátská strana), Marek Výborný (KDU-ČSL) a Jan Farský (STAN).

O úpravách paragrafů je podle Nachera průběžně informováno ministerstvo spravedlnosti i premiér Andrej Babiš (ANO), což má jejich schválení urychlit. Příští týden o nich bude jednat jak sněmovní podvýbor pro exekuce, insolvence a oddlužení, tak podvýbor pro ochranu spotřebitele.

Například zastavením všech bagatelních exekucí s jistinou do 1500 korun by rázem skončilo jeden a půl milionu řízení. Rovněž by výrazně pomohlo, aby se při oddlužení podmínka úhrady méně než třiceti procent úvěru vztahovala i na ty, kteří si půjčili před 1. červnem 2019. Tedy před platností novely insolvenčního zákona, která to umožňuje.

„Situace se kvůli pandemii změnila. Pokud dlužníci udělají maximum pro to, co se po nich může spravedlivě vyžadovat, nemuseli by splatit třicet procent,“ podotkl Nacher.

Odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni se změnami souhlasí. „Zcela nezbytně musí být co nejdříve přijaty. Klíčové je také to, aby bylo možné pozastavit oddlužení zahájená před loňským červnem,“ připomněl.

Podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení by bylo dobré, kdyby byly novely rychle přijaty. „Protože pomohou mnoha lidem,“ dodal.