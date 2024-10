Fiala uvedl Vlčka do úřadu. Doufá, že bude pokračovat v práci Síkely

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že nový ministr Lukáš Vlček (STAN) na ministerstvu průmyslu a obchodu rychle a kontinuálně naváže na práci Jozefa Síkely (STAN), který odchází do Evropské komise. Fiala po uvedení Vlčka do úřadu novinářům řekl, že ministr by se měl zaměřit na jadernou energetiku s důrazem na stavbu jaderných bloků v Dukovanech, podporu podnikání či digitalizaci. Vlček řekl, že se vedle velkých projektů bude věnovat i ochraně spotřebitele a utváření podmínek pro menší podnikání v regionech.

Nový ministr zmínil, že jeho mandát je ohraničený jedním rokem, který schází Fialově vládě do voleb. „Není možné, aby Vlček honil mnoho zajíců,“ konstatoval s tím, že chce plnit úkoly tak, aby funkci ministra mohl dělat i v následujícím funkčním období. Stejně jako Fiala poděkoval Síkelovi. Ten poukázal na Vlčkovu ochotu spolupracovat, na jeho pracovitost a trpělivost. Fialovi před odchodem do Evropské komise poděkoval za to, že ho v roce 2021 jako tehdy neznámého ekonoma do vlády vzal a riskoval tak. Uvedl, že se ve své práci snažil nepřekvapovat a všechny kroky předem vydiskutovat.

Stížnost EDF k Evropské komisi nebude mít zásadní vliv na jaderný tendr

Stížnost francouzské firmy EDF k Evropské komisi (EK) nebude mít zásadní vliv na dokončení českého jaderného tendru, myslí si nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Ve funkci chce pohlídat maximální zapojení českého průmyslu do projektu. Česká vláda v létě pověřila stavbou nových reaktorů v Dukovanech korejskou společnost KHNP. Francouzská EDF, která se o projekt rovněž ucházela, proti tomu nyní podala stížnost k EK.

Kdo je Lukáš Vlček? Je příznačné, že novým ministrem průmyslu a obchodu se stane člověk z Vysočiny. Právě na Vysočinu bude v nadcházejícím ročním mandátu směřovat největší pozornost šéfa tohoto rezortu. Na Lukáše Vlčka, svého času držitele titulu „Nejlepší starosta Kraje Vysočina", už nečekají opravy chodníků nebo starost o to, jak drahá voda teče do kohoutků obyvatel, ale nic menšího než dotažení smlouvy na nejdražší zakázku v historii českého státu: dostavbu jaderné elektrárny Dukovany o dva nové reaktory.

„Já si myslím, že to zásadní vliv na tendr mít nebude. Vnímáme od začátku, že zde mohou být určité spory. To je tak velkého projektu možná na denním pořádku, ale osobně si nemyslím, že to bude mít negativní vliv na to, abychom v projektu zbržďovali,“ uvedl dnes nový ministr ke stížnost EDF. Podle něj česká vláda i přes námitky neúspěšných uchazečů v jednání s KHNP o finální smlouvě nijak nepolevuje. V této souvislosti upozornil, že už v minulých dnech jednal i o navazujících projektech, jako jsou investice do infrastruktury, školství či bydlení v regionu.

Jedním z jeho základních cílů při jednáních s Korejci bude maximální zapojení českého průmyslu do celé stavby. KHNP v minulosti přislíbila až 60procentní účast tuzemských firem. „Budu se maximálně snažit pohlídat, aby to tak bylo,“ zdůraznil Vlček. Chce přitom postupně převádět zatím nezávazná memoranda, která korejská firma dosud s českými firmami uzavřela, do závazných a konkrétních smluv. „Musíme chtít maximální detail toho, jaké konkrétní subjekty do toho dokážeme zapojit, ať už z oblasti stavebnictví, jaderných technologií, strojírenství nebo školství, než tu finální smlouvu podepíšeme,“ dodal ministr.

EDF podala stížnost v rámci evropského nařízení o zahraničních subvencích. Francouzská společnost má za to, že korejská vláda může poskytnout KHNP nespravedlivou dotační podporu, čímž by mohla ohrozit hospodářskou soutěž na evropském trhu. Kromě EDF kritizuje výběr korejské firmy také severoamerický Westinghouse, který s KHNP vede dlouhodobý spor o oprávnění používat technologii reaktoru nabízenou v Korejci v ČR. Spor řeší mezinárodní arbitráž. EDF i Westinghouse v minulých týdnech tendr napadly i u českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.