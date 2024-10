Je příznačné, že novým ministrem průmyslu a obchodu se stane člověk z Vysočiny. Právě na Vysočinu bude v nadcházejícím ročním mandátu směřovat největší pozornost šéfa tohoto rezortu. Na Lukáše Vlčka, svého času držitele titulu „Nejlepší starosta Kraje Vysočina“, už nečekají opravy chodníků nebo starost o to, jak drahá voda teče do kohoutků obyvatel, ale nic menšího než dotažení smlouvy na nejdražší zakázku v historii českého státu: dostavbu jaderné elektrárny Dukovany o dva nové reaktory.

Vlček se v posledních měsících pilně doučoval energetiku, už od jara bylo zřejmé, že právě on bude za STAN nejvážnějším kandidátem na nového ministra průmyslu po Jozefu Síkelovi, který povyšuje na člena Evropské komise. V Poslanecké sněmovně se zatím zabýval hlavně životním prostředím a bezpečnostní politikou, na vysočinském hejtmanství zase zemědělstvím. Ale právě energetika bude teď jeho tématem číslo jedna. Za Česko bude muset připravit smlouvu s vítězem tendru století, korejskou KHNP, která by měla do roku 2036 dostavět první ze dvou plánovaných nových reaktorů v Dukovanech.