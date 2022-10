Firmy musejí na úlevy z odvodů zapomenout. Stát by přišel o desítky miliard ročně | E15.cz

Měl to být jeden ze vstřícných kroků vlády Spolu a Pirátů se STAN vůči zaměstnavatelům, k němuž se kabinet ve svém programu zavázal. Ale ulevit firmám na odvodech sociálního pojistného za zaměstnance alespoň o dva procentní body ze současných 24,8 procenta by stát vyšlo draho a v tomto volebním období si to zřejmě nebude moci dovolit. Důvodem je rostoucí zadlužování Česka. Například v zemích OECD jsou tyto odvody přibližně poloviční.