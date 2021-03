Firmy musí testovat jednou za pět dní, prosazuje Blatný | E15.cz

O zkrácení intervalu v antigenním testování zaměstnanců by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na koronavirus by se mělo testovat jednou za pět dnů místo nynějších sedmi dnů. V nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od kdy by mohla povinnost častějšího testování ve firmách platit, zatím není jasné.

„Počítám s tím, že se to stane, a věřím, že se to dá zavést naráz,“ uvedl Blatný. Zavedení povinnosti by bylo podle něho v řádu dnů, aby se firmy mohly připravit. Přesný termín ale nesdělil, neboť, jak ministr poznamenal, „střílel by od boku“. S častějším testováním zaměstnanců by mohly mít podle Blatného problém spíše větší firmy kvůli logistice.

Povinné testování zaměstnanců se zavádělo postupně. Společnosti nad 250 pracovníků měly dokončit už třetí kolo testů nejpozději v pátek, středně velké podniky s 50 až 249 zaměstnanci budou mít třetí testovací cyklus za sebou nejpozději v pondělí.

Firmy s deseti až 49 zaměstnanci měly mít za sebou v pátek první kolo testů. Testy nepotřebují lidé pracující z domova, očkovaní a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

Vláda tento týden rozhodla o rozšíření povinnosti testovat zaměstnance i na malé firmy do deseti pracovníků, neziskové organizace a živnostníky. Tyto skupiny musejí první kolo testování stihnout do 6. dubna. Testování je povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích.

Společnosti mají nárok na příspěvek 60 korun ze zdravotního pojištění na jeden test. Maximálně nyní mohou čerpat dotaci na čtyři testy měsíčně na pracovníka.