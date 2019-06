Glosa Jany Havligerové: Zpolitizovaná Národní galerie | E15.cz

Pověřený ředitel Národní galerie Ivan Morávek pokládá kauzu Fajt za politickou, podle něj by se tudíž neměla spojovat s fungováním a dalším směřováním stánku umění. Má skoro pravdu. Jen jaksi zapomněl dodat, že celou záležitost zpolitizoval už na samém začátku ministr kultury v rezignaci Staněk a korunu jí dodal prezident Zeman.

V Morávkově moci „odpolitizování“ šachů kolem Národní galerie není, ani kdyby se rozkrájel. Míč je na hřišti, na které pověřeného ředitele nikdo ani omylem nepustí.

Příliš důvěryhodně nezní ani jeho prohlášení o tom, jak je zahlcen prací a veškeré úsilí věnuje stabilizaci Národní galerie. Škody vznikly hlavně na renomé instituce a zahladit je nebude jednoduché.

Snižování nákladů, s nímž počítá prozatímní ředitel, s tím nemá co do činění. Stejně tak by nijak zvlášť nepomohlo, ani kdyby se z ničeho nic našlo třicet milionů korun, které údajně pro letošní rok v rozpočtu Národní galerie chybějí. Ztráta důvěryhodnosti se penězi vyvážit nedá. A odpolitizovat vzniklou situaci mohou zase jenom politici. Tedy pokud potlačí svá ega a budou jednat v zájmu galerie.

Normalizační způsoby jsou naštěstí stále ještě nepřijatelné, vítá Staňkův konec ředitel Doxu

Fajt dostal nabídku na post finančního ředitele Národní galerie, z jejíhož čela byl odvolán. ČSSD chce vysvětlení