Hantavirus v Česku nehrozí, ujišťuje Vojtěch. Úřady přesto sledují nákazu z výletní lodi

Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) velmi nízké.

ČTK
  • Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) velmi nízké.
  • Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení.
  • Vojtěch to v pondělí večer uvedl na síti X.

Loď MV Hondius, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé virem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. „V souvislosti s informacemi o výskytu hantaviru Andes v zahraničí chci uvést, že podle hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zůstává riziko pro obyvatele České republiky velmi nízké," sdělil Vojtěch. „Virus se v Evropě přirozeně nevyskytuje," doplnil. Hygienická služba České republiky již dříve oznámila, že na palubě lodi nebyl podle dostupných informací žádný občan Česka.

Přesto podle ministra Hygienická služba České republiky i Státní zdravotní ústav ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví situaci průběžně monitorují. Jsou také v kontaktu se svými mezinárodními partnery. „Podrobné informace a doporučení prostřednictvím hlavní hygieničky obdrží také krajské hygienické stanice, lékaři a další zdravotnické instituce," doplnil.

Výletní loď MV Hondius zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po asi dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého, která pak zemřela v nemocnici. Testy u ní potvrdily nákazu hantavirem. Na nákazu poté na lodi zemřela 2. května i žena z Německa. Z lodi se už postupně evakuovala většina lidí. Na palubě nyní zůstává 26 členů posádky, kteří zajistí přesun lodi do Nizozemska.

